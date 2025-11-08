तरनतारन उपचुनाव से पहले SSP रवजोत कौर ग्रेवाल निलंबित, निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश

निर्वाचन आयोग ने 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले तरनतारन की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रवजोत कौर ग्रेवाल को निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा गया है कि अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर को तत्काल प्रभाव से तरनतारन के एसएसपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. हालांकि, ग्रेवाल के निलंबन का कोई कारण नहीं बताया गया है.

सुखबीर बादल का एसएसपी पर ये आरोप

पिछले महीने, विपक्षी शिरोमणि अकाली दल (शिअग) अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास एसएसपी ग्रेवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. बादल ने अपनी शिकायत में एसएसपी ग्रेवाल पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तरनतारन उपचुनाव के लिए प्रचार करने से रोकने के लिए उनकी पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के खिलाफ 'झूठी' प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया.

तरनतारन उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को

शिअद ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर कार्रवाई करने को लेकर एसएसपी के खिलाफ धरना भी दिया था. तरनतारन उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे. आम आदमी पार्टी विधायक कश्मीर सिंह सोहल के जून में निधन के बाद तरनतारन विधानसभा सीट खाली हो गई थी.