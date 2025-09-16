विज्ञापन
राहुल गांधी ने अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, पीड़ितों से मिले

पंजाब में बाढ़ के कारण 56 लोगों की जान चली गई तथा 1.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसलें बर्बाद हो गई है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को पंजाब में अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों से बातचीत की. बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद उन्होंने कहा, "उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका साहस अटूट है." इस बीच, कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने गांधी को गुरदासपुर में रावी नदी के पार सीमावर्ती गांव तूर का दौरा करने से रोक दिया.

केंद्रीय राहत पैकेज को बताया कम

राज्य के लिए 1,600 करोड़ रुपये के केंद्रीय राहत पैकेज पर लोकसभा में विपक्ष के नेता ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं से सहमति जताते हुए कहा कि यह जरूरत से बहुत कम है. उनका यह दौरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण और राज्य की स्थिति की समीक्षा किए जाने के करीब एक सप्ताह बाद हुआ है.

राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे ये नेता

इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला, गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और पार्टी के अन्य नेता भी थे.अमृतसर पहुंचने के बाद राहुल गांधी अमृतसर के अजनाला स्थित घोनेवाल गांव गए और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया.

ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब में मत्था टेका

घोनेवाल गांव का दौरा करने के बाद, राहुल गांधी ने अमृतसर के रामदास क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा साहिब में मत्था टेका. उन्होंने गुरुद्वारे में अरदास में भाग लिया. गुरुद्वारे में गांधी को एक सिरोपा (सम्मान स्वरूप वस्त्र) भेंट किया गया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बाद में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक स्थित बाढ़ प्रभावित गुरचक गांव का दौरा किया.

कांग्रेस ने किया एक्स पर पोस्ट

कांग्रेस ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि, "पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ ने हजारों लोगों का जीवन तबाह कर दिया है. राज्य में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है, लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. स्थिति बेहद विकट है. ऐसे कठिन समय में, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पंजाब के साथ है. हम सभी से अपील करते हैं कि बाढ़ प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करें."

बता दें कि सूबे में बाढ़ के कारण 56 लोगों की जान चली गई तथा 1.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसलें बर्बाद हो गई है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ सितंबर को अपने दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पंजाब में बाढ़ की स्थिति और नुकसान की समीक्षा की थी.साथ ही बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की थी, जो राज्य को दिए गए 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है. इससे पहले शिवराज सिंह चौहान, एल मुरुगन और बी एल वर्मा सहित केंद्रीय मंत्रियों ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था.

