स्वर्ण मंदिर में वजू करने वाला शख्स गिरफ्तार, बोला- अनजाने में हुई गलती, SGPC ने कहा- जानबूझकर किया था

अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में वजू करने वाले युवक को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है. उसने अपनी इस हरकत के लिए दो बार माफी भी मांगी थी लेकिन SGPC ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी.

स्वर्ण मंदिर में वजू करने वाला शख्स गिरफ्तार, बोला- अनजाने में हुई गलती, SGPC ने कहा- जानबूझकर किया था
  • अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर में वजू करते हुए मुस्लिम युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है
  • युवक सुबहान रंगरेज की पहचान हुई, जिसे गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है
  • वायरल वीडियो में युवक सरोवर के किनारे बैठकर हाथ-मुंह धोता और कुल्ला करता नजर आ रहा था
अमृतसर:

अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पवित्र सरोवर की मर्यादा भंग करने के आरोप में एक मुस्लिम युवक को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है. युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह पवित्र सरोवर के किनारे बैठकर हाथ-मुंह धोते और कुल्ला करते नजर आ रहा था. इस्लाम में इसे वजू करना कहते हैं. वीडियो सामने आने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है. वहीं, युवक का कहना है कि उससे अनजाने में ये गलती हुई.

क्या है पूरा मामला?

सोशल मीडिया पर वायरल हुए लगभग 25 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक सरोवर में पैर लटकाकर बैठा है. वह सरोवर के पवित्र जल से अपना मुंह धो रहा है और कुल्ला कर रहा है. यह वीडियो कुछ दिन पुराना है लेकिन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उसे गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया.

वजू करने वाला कौन है?

स्वर्ण मंदिर में वजू करने वाले की पहचान सुबहान रंगरेज के रूप में हुई है. वजू करता हुआ उसका जो वीडियो वायरल हुआ था. सुबहान दिल्ली का रहने वाला है. वीडियो वायरल होने के बाद उसने दो बार माफी भी मांगी. उसने दावा किया कि उससे अनजाने में गलती हुई और वह सभी धर्मों का पालन करता है.

SGPC ने क्या कहा?

सुबहान का दावा है कि उससे अनजाने में ये सब हुआ लेकिन SGPC के वकील अमनबीर सिंह सियाली ने आरोप लगाया है कि उसने ये सब जानबूझकर किया. उन्होंने कहा कि वह स्वर्ण मंदिर में यही करने के लिए आया था. उन्होंने कहा कि वह लगभग 20 मिनट तक स्वर्ण मंदिर में रहा लेकिन यहां की किसी परंपरा में शामिल नहीं हुआ. 

(रिपोर्टः प्रतीक श्रीवास्तव)

पूरी स्टोरी पढ़ें

