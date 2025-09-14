पंजाब में सफाई महाअभियान: 2300 गांवों के गली-मोहल्लों में उठी झाड़ू, सैकड़ों ट्रैक्टर और JCB भी काम में लगे

पंजाब में आई बाढ़ के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. वहीं पंजाब सरकार ने बाढ़ के बाद राहत और पुनर्निर्माण के लिए राज्यभर में सफाई महाअभियान शुरू किया है. 14 से 23 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान में 2300 से अधिक गांवों और शहरी वार्डों को एक साथ साफ करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान की निगरानी में यह अभियान ज़ोर-शोर से चल रहा है.

नगर निगमों, परिषदों और पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि जलभराव के कारण जमे गाद और गंदगी को हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाए. अभियान में 1000 से अधिक सफाई कर्मचारी, 200 ट्रैक्टर-ट्रालियां, 150 जेसीबी मशीनें और सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स लगे हुए हैं. हर जोन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो ग्राउंड पर रहकर काम की निगरानी कर रहे हैं.

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग सक्रिय, चिकित्‍सा शिविर भी लगाए

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह कोई औपचारिक मुहिम नहीं, बल्कि हर नागरिक के घर-आंगन को फिर से खुशहाल बनाने का प्रयास है. स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय है और दवा छिड़काव, साफ पानी की आपूर्ति और प्राथमिक चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं. साथ ही सभी शहरी स्थानीय निकायों को रोग नियंत्रण के उपाय तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे भी तेज

इसके साथ ही प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे कार्य भी तेजी से किया जा रहा है. इंजीनियरों की टीमें घरों, दुकानों, सड़कों और अन्य संपत्तियों का आकलन कर रही हैं, जिससे प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजा मिल सके. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘काम से पहले और बाद' की तस्वीरें ली जा रही हैं.