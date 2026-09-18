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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान धूरी में खुद डोर टू डोर करेंगे प्रचार: मनीष सिसोदिया

आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा, "अरविंद केजरीवाल की सोच पर चलते हुए भगवंत मान सरकार ने पूरे पंजाब के परिवारों को लाभ पहुंचाया है. सरकार ने युवाओं को नौकरियां देने और पंजाब के पानी की रक्षा के लिए काम किया है."

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान धूरी में खुद डोर टू डोर करेंगे प्रचार: मनीष सिसोदिया
चंडीगढ़:

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को 20 सितंबर से पूरे प्रदेश में डोर टू डोर अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसमें 2.68 लाख बूथ कमेटी सदस्य हर घर तक पहुंचकर भगवंत मान सरकार के कामों के बारे में बताएंगे. आप पंजाब प्रभारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान धूरी से खुद इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि आप 19 सितंबर को लुधियाना में अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी और चुनाव प्रचार पैम्फलेट जारी करेगी.

आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा और पंजाब के कार्यकारी प्रधान अमनशेर सिंह शेरी कलसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा, "भगवंत मान सरकार ने अपने साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और 2022 में किए गए सभी चुनावी वादे पूरे किए हैं. 20 सितंबर से 2,68,553 बूथ कमेटी सदस्य पूरे पंजाब में घर-घर जाएंगे और सरकार के कामों व उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे."

आप पंजाब प्रभारी ने कहा, "पंजाब में 25,332 बूथ हैं और यह अभियान पूरे प्रदेश की बूथ कमेटियों के माध्यम से चलाया जाएगा. हमारे बूथ नेता और पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर भगवंत मान सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताएंगे."

किसानों, शिक्षा और निजी स्कूलों के बारे में बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, "किसानों को नहरी पानी और दिन के समय बिजली की आपूर्ति से लाभ मिला है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए बेहतर सुविधाएं और अवसर मिल रहे हैं. सरकार ने निजी स्कूलों को माता-पिता से अतिरिक्त फीस वसूलने से रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं."

उन्होंने कहा, "युवा, व्यापारी और महिलाएं भी भगवंत मान सरकार के कामों से लाभ उठा रहे हैं. युवाओं को रोजगार के अवसर और खेल सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि व्यापारियों को एक ईमानदार सरकार मिल रही है."

आप सरकार की गारंटियों पर मनीष सिसोदिया ने कहा, "भगवंत मान सरकार ने बिजली और पानी से संबंधित अपनी गारंटियां पूरी की हैं. हर पूरी हुई गारंटी के परिणामस्वरूप पंजाब के एक औसत परिवार को सालाना ₹1.82 लाख का फायदा हुआ है."

उन्होंने जिक्र किया, "पिछली सरकारों ने पंजाब को वित्तीय संकट की ओर धकेला और नशे की समस्या को फैलने दिया. ये मुद्दे भी घर-घर प्रचार के दौरान उजागर किए जाएंगे ताकि लोग पिछली सरकारों और भगवंत मान सरकार के कामों के बीच अंतर को समझ सकें."

सदस्यता अभियान की घोषणा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, "घर-घर प्रचार के साथ-साथ आप पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी शुरू करेगी. हमारे स्वयंसेवक लोगों से जुड़ेंगे और सरकार के कामों को सीधे उन तक लेकर जाएंगे."

अभियान के शेड्यूल के बारे में जानकारी देते हुए आप पंजाब प्रभारी ने कहा, "घर-घर अभियान 20 सितंबर से शुरू होगा. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान धूरी में खुद इस अभियान में हिस्सा लेंगे. चुनाव प्रचार पैम्फलेट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा 19 सितंबर को लुधियाना में जारी किया जाएगा."

आप पंजाब के प्रधान ने कहा, "यह पार्टी और इसके 2.68 लाख स्वयंसेवकों की जिम्मेदारी है कि वे ये सच्चाइयां हर घर तक पहुंचाएं और समझाएं कि कैसे लगातार अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों ने पंजाब को वित्तीय मुश्किलों की ओर धकेला."

अमन अरोड़ा ने कहा, "मान सरकार ने अपना काम अच्छी तरह से किया है और अब आप स्वयंसेवक इस काम को लोगों के बीच लेकर जाएंगे. 2027 में आप 2022 से भी बड़े जनादेश के साथ दोबारा चुनी जाएगी."

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