अमृतसर सरपंच हत्याकांड: पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, रायपुर से दबोचे गए दोनों शूटर

अमृतसर सरपंच हत्याकांड मामले में पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. घटना के बाद से फरार चल रहे वीडियो में नजर आए दोनों मुख्य शूटरों को पंजाब पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है.

अमृतसर सरपंच हत्याकांड: पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, रायपुर से दबोचे गए दोनों शूटर
  • पंजाब पुलिस ने अमृतसर सरपंच हत्याकांड के दोनों मुख्य शूटरों को रायपुर से गिरफ्तार किया है
  • गिरफ्तार आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की जानकारी पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी
  • पंजाब पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है
अमृतसर के बल्टोहा गांव के सरपंच झरमल सिंह की 4 जनवरी को हुई हत्या के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें से 2 शूटर के रायपुर से गिरफ्तार किया गया है. दो शूटर सुखराज सिंह और करमजीत सिंह को जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया. आज तरन तारन पुलिस ने भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया. सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों को पकड़ा गया. 14 तारीख को ट्रांज़िट रिमांड पर लाया जाएगा. ये एक नेटवर्क है जो अलग अलग राज्यों में पंजाब से क्राइम करके निकल जाते है. पंजाब पुलिस लगातार ऐसे क्रिनिमल को ट्रैक करके उन्हें गिरफ्तार कर रही है.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरी कार्रवाई का विवरण साझा किया. उन्होंने साफ किया कि पंजाब में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब DGP गौरव यादव ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “पंजाब में अपराध के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है. अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

कब हुआ था मर्डर

आम आदमी पार्टी के सरपंच झरमल सिंह पर आरोपियों ने उस वक्त हमला किया जिस समय जब वह अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आए थे. पुलिस के अनुसार ये पूरा माला मैरीगोल्ड रिजॉर्ट का है. बदमाशों ने रिजॉर्ट में घुसकर जर्मल सिंह पर हमला किया था. जिस समय जर्मल सिंह पर हमला हुआ उस दौरान वो एक टेबल पर बैठे थे.

एक आरोपी को पहले ही ढेर कर चुकी है पुलिस

इससे पहले 6 जनवरी को एक आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया था. पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक गैंगस्टर मारा गया. यह कार्रवाई AGTF और CIA तरनतारन के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई. यहां पुलिस ने सुर सिंह से पूहला की तरफ आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो रुकने के बदले उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. मारे गए बदमाश की पहचान कथुनांगल के रहने वाले हरनूर सिंह उर्फ ​​नूर के रूप में हुई है. उसे अफरीदी और प्रभ दासूवाल का करीबी बताया जा रहा है. 

