दिग्गज क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ US-SEC का एक्शन, जानें कैसे बढ़ा सकता है इस भारतीय कंपनी की टेंशन ?

इन दोनों मुकदमों में एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी के रूप में क्लासीफाइड टोकन में Polygon के MATIC टोकन का नाम भी शामिल है. 2017 में मुंबई में बेस्ड Polygon एक ब्लॉकचेन का संचालन करता है, जो इथेरियम (Ethereum) पर एक्टिविटी बढ़ाने में मदद के लिए है.

दिसंबर 2021 में Polygon के मैटिक टोकन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20.5 बिलियन डॉलर से अधिक था, जब ये पीक पर था. उसके बाद ये नीचे आया, लेकिन अभी भी मैटिक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 बिलियन डॉलर से अधिक है.

यदि SEC, क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ मुकदमा जीत जाता है और पॉलीगॉन को अमेरिका में सिक्योरिटी के रूप में क्लासीफाइड किया जाता है ​तो इसका कंपनी और क्रिप्टो इकोसिस्टम दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है.

बाजार खोने का जोखिम

क्रिप्टो एसेट्स के लिए पहली चिंता लिक्विडिटी को कम कर रही है. पूर्व में इथेरियम और पॉलीगॉन के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि अमेरिकी वयस्कों के पास क्रिप्टो एसेट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्सपोजर है और ऐसे में इस बाजार को खोना दर्दनाक होगा.प्यू रिसर्च सेंटर के एक अप्रैल के सर्वेक्षण के अनुसार, सभी अमेरिकी वयस्कों में से लगभग 17% ने एक या अधिक क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड किया है या फिर इसका इस्तेमाल किया है.

पूर्व कर्मचारी ने कहा, 'अमेरिका के अलावा अगर अन्य देश भी SEC के रेगुलेटरी नियमों का पालन करते हैं तो क्रिप्टो एक्सचेंज और पॉलीगॉन के लिए समस्याएं और भी गहरी हो सकती हैं.

SEC ने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज के रूप में जिन टोकनों की पहचान की है, उनमें Polygon के मैटिक टोकन के अलावा, SOL (सोलाना ब्लॉकचेन), Flow (फ्लो ब्लॉकचेन), ADA (कार्डानो ब्लॉकचेन), FIL (फाइलकॉइन नेटवर्क) और अन्य टोकन शामिल हैं.

"कॉइनबेस ने कभी भी SEC के साथ एक ब्रोकर, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज या क्लियरिंग एजेंसी के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इस प्रकार ये डिस्क्लोजर से बच रहा है, जिसे कांग्रेस ने स्थापित किया है."- US-SEC vs Coinbase, Inc. and Coinbase Global, Inc.