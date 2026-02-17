'चाचा दोनों बार पलट गए', कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर CM नीतीश को किस बार पर घेर गए तेजस्वी?

जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर मंगलवार को पटना के बापू सभागार में समारोह का आयोजन किया. इसमें आरजेडी विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए. इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने की सीख उन्हें उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने हमेशा दी है.

उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने लालू जी की गोद में आखिरी सांस ली थी और लालू जी ने हमेशा उन्हें अपना नेता माना. तेजस्वी ने कहा कि वर्तमान दौर में तानाशाही चरम पर है और ऐसे समय में कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण है.

सीएम नीतीश पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि सभी जाति और धर्म के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए और समाज में हिंदू-मुस्लिम के नाम पर नफरत नहीं फैलनी चाहिए.

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दो बार सरकार में आने के बाद उन्हें धोखा मिला और चाचा दोनों बार पलट गए.

उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को अचेत मुख्यमंत्री मिला है और अधिकारी भ्रष्टाचार के माध्यम से राज्य को लूट रहे हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि 100 दिन पूरे होने तक वे इंतजार करेंगे कि सरकार कितनी नौकरियां देती है.

आरजेडी कमजोर नहीं हैः तेजस्वी

उन्होंने दावा किया कि आरजेडी कमजोर नहीं है, केवल समय कमजोर है, और उनका दौर फिर आएगा. उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मीडिया इन खबरों को प्रमुखता से नहीं दिखा रहा.

उन्होंने कहा कि आरजेडी का वोट घटा नहीं है और अकेले चुनाव लड़ने का साहस विरोधियों में नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दिन पैसे बांटे गए और गरीबों को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश की गई. तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीता है. उन्होंने वन नेशन, वन इलेक्शन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गांधी और लोहिया की धरती है.

होली के बाद बिहार यात्रा, तेजस्वी का ऐलान

तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि होली के बाद वे बिहार यात्रा पर निकलेंगे.साथ ही उन्होंने कहा कि लालू यादव को बीमारी की अवस्था में कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन वे न झुके हैं और न झुकेंगे. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा.

वहीं कार्यक्रम से बाहर निकलते हुए तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में अपराधी द्वारा एएसआई को गोली मारने की घटना पर कहा कि यह बिहार का दुर्भाग्य है कि एक कठपुतली मुख्यमंत्री बिहार को मिला हुआ है यहां पर नेता का नहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की सुनी जा रही है.