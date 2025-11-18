वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025: अरुंधति ने तीन बार की विश्व कप पदक विजेता को हराया, पांच भारतीय फ़ाइनल में

World Boxing Cup Finals 2025: अरुंधति चौधरी ने टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली परफॉरमेंस में से एक को अंजाम देते हुए 2025 विश्व मुक्केबाजी कप के तीनों चरणों की पदक विजेता जर्मनी की लियोनी मुलर को आरएससी के ज़रिए रोककर शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत के लिए तीसरे दिन का रोमांच चरम पर पहुंचा दिया. अरुंधति की इस शानदार जीत ने एक बेदाग़ सेशनकी नींव रखी, जिसमें मीनाक्षी, अंकुश फंगल, परवीन और नूपुर सभी ने फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

पूर्व युवा विश्व चैंपियन और स्ट्रैंड्जा पदक विजेता अरुंधति, डेढ़ साल के अंतराल के बाद प्रतिस्पर्धा कर रही थीं और उनके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं दिखी. उन्होंने शुरुआती दोनों राउंड में पूरी आक्रामकता के साथ जीत हासिल की, दूसरे राउंड में एक बार जर्मन दिग्गज को गिराया और तीसरे राउंड में फिर से पटखनी देकर एक व्यापक जीत हासिल की और फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए, अरुंधति ने कहा,"मैंने डेढ़ साल बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी की है, और आरएससी जीत के साथ वापसी करके मुझे बहुत खुशी हो रही है. शुरुआत में मैं थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मेरा आखिरी अंतरराष्ट्रीय अनुभव पेरिस (ओलंपिक 2024) क्वालीफायर में हार के रूप में था, जिसके बाद मेरी कलाई की सर्जरी हुई थी. लेकिन मैंने खुद से कहा, 'मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी,' और अब मैं वापस आ गई हूं."

विश्व चैंपियन मीनाक्षी (48 किग्रा) ने कोरिया की बाक चो-रोंग पर लगभग 5:0 की शानदार जीत के साथ अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी. उन्होंने ऊर्जा और जोश के साथ मुकाबला किया, एक मज़बूत रक्षात्मक ढाँचा बनाए रखा और तेज़, सटीक मुक्के लगाए जिससे उन्हें तीनों राउंड जीतने में मदद मिली.

अंकुश फंगल (80 किग्रा) ने अपनी गति और दबाव से ऑस्ट्रेलिया के मार्लन सेवेहोन को 5:0 से हराकर एक और प्रभावशाली जीत दर्ज की, जबकि नुपुर (80+ किग्रा) ने यूक्रेन की मारिया लोवचिन्स्का को शुरू से अंत तक लगातार दबदबे के साथ हराकर भारत की गति को बनाए रखा. परवीन (60 किग्रा) ने दिन का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए पोलैंड की विश्व मुक्केबाजी कप रजत पदक विजेता राइगेल्स्का अनेटा एल्ज़बिएटा को 3:2 के कड़े मुकाबले में हराकर महत्वपूर्ण मुकाबलों में रिंग में अपनी मज़बूत पकड़ का प्रदर्शन किया.

5वें सेशन में, प्रीति (54 किग्रा) को ओलंपिक पदक विजेता और तीन बार की विश्व चैंपियन हुआंग सियाओ-वेन के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जबकि स्वीटी बूरा (75 किग्रा) का सामना ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीट्री से होगा. इसी तरह नरेंद्र और नवीन भी फाइनल में जगह बनाने की कोशिश में दिखेंगे. अभिनाश जामवाल अपने अभियान की शुरुआत यूक्रेन के एल्विन अलीयेव के खिलाफ खेलते हुए करेंगे.

