कौन हैं राजा मुथुपांडी? चोट ने लगभग खत्म कर दिया था करियर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता सिल्वर

Who is Raja Muthupandi Win Silver Medal in CWG 2026: सोमवार को ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के राजा मुथुपांडी ने पुरुषों के 65kg वेटलिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने स्नैच में 126kg और फिर क्लीन एंड जर्क में 160kg वज़न उठाया, जिससे उनका कुल वज़न 286kg हो गया. गोल्ड मेडल मलेशिया के अज़नील बिदिन ने जीता, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड बनाते हुए कुल 299kg वज़न उठाया. यह दिन का तीसरा वेटलिफ्टिंग मेडल था; इससे पहले ऋषिकांत सिंह चनंबम ने सिल्वर और मीराबाई चानू ने ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता था. इसके साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पदकों की संख्या 4 हो गई - 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज़.

कौन हैं राजा मुथुपांडी?

राजा को एक ऐसी चोट लगी थी जिससे उनका करियर खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने उससे उबरकर भारत के टॉप वेटलिफ्टर्स में अपनी जगह बनाई. उनका सबसे अच्छा सीज़न 2025 में रहा, जब उन्होंने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया और अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 296kg (128kg स्नैच + 168kg क्लीन एंड जर्क) वज़न उठाया.

तमिलनाडु के रहने वाले 27 वर्षीय राजा ने नॉर्वे के फोर्डे में हुई वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन किया और 65kg कैटेगरी में 9वें स्थान पर रहे. उन्होंने अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 299kg (130kg स्नैच + 169kg क्लीन एंड जर्क) वजन उठाया.

2019 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के दौरान उनकी दाहिनी कोहनी में लिगामेंट फट गया था, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी. इस युवा खिलाड़ी को काफी समय तक खेल से दूर रहना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने 2021 नेशनल चैंपियनशिप में वापसी की. उन्होंने 2026 में कुल 302kg वजन उठाकर सीनियर नेशनल टाइटल भी जीता.