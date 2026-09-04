खुद का वेट 45.7 किलो, वजन उठाया 140...कौन हैं कीया बनर्जी, जिन्होंने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास

पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने शरीर के वज़न से तीन गुना ज़्यादा वेट उठाने के बाद, 21 साल की कीया बनर्जी वायरल हो गई हैं. कीया इसलिए भी वायरल हैं, क्योंकि वह किसी एनीमे कैरेक्टर की तरह दिखती है. कीया ने दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित 2026 IPF वर्ल्ड सब-जूनियर और जूनियर क्लासिक पावरलिफ़्टिंग चैंपियनशिप में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जूनियर महिला 47kg कैटेगरी के इंडिविजुअल डेडलिफ़्ट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है. कीया बनर्जी की इस कामयाबी की सबसे खास बात उनके शरीर का वजन और जो वेट उन्होंने उठाया है, उसका अंतर है. कीया का वजन सिर्फ 45.70 किलोग्राम है और उन्होंने अपने शरीर के वजन से तीन गुना ज्यादा उठाया. उनका यह कारनामा जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

कौन हैं किया कुणाल बनर्जी?

बनर्जी 21 साल की भारतीय पावरलिफ्टर हैं जो जूनियर महिला 47kg कैटेगरी में हिस्सा लेती हैं. उनकी यह शानदार परफॉर्मेंस ऐसे क्षेत्र में आई है जहां हर किलोग्राम मायने रखता है. उनका बॉडीवेट 45.70kg था, जिससे उनकी डेडलिफ्ट का पैमाना और भी प्रभावशाली हो गया. उन्होंने चैंपियनशिप में कुल 280kg वजन उठाया, जिसमें 90kg स्क्वाट, 50kg बेंच प्रेस और 140kg डेडलिफ्ट शामिल थे.

हालांकि 47kg जूनियर कैटेगरी में वह कुल मिलाकर पांचवें स्थान पर रहीं, लेकिन बनर्जी को सबसे बड़ी सफलता व्यक्तिगत डेडलिफ्ट इवेंट में मिली. 140kg वजन उठाकर वह फ्रांस की इनेस हर्बाक्स के बाद दूसरे स्थान पर रहीं, जिन्होंने 165kg वजन उठाया था.

आयरलैंड की ब्लाथनाइड ओ'डवायर ने भी 140kg वजन उठाया, लेकिन डेडलिफ्ट स्टैंडिंग में बनर्जी उनसे आगे रहीं और सिल्वर मेडल जीता. यह नतीजा पिछले साल की तुलना में बनर्जी के प्रदर्शन में आए बड़े सुधार को दिखाता है. 2025 की नेशनल चैंपियनशिप में, उन्होंने 82.5kg स्क्वाट, 47.5kg बेंच प्रेस और 127.5kg डेडलिफ्ट के साथ कुल 257.5kg वजन उठाया था.

2025 की नेशनल चैंपियनशिप में बनर्जी ने 82.5kg स्क्वाट, 47.5kg बेंच प्रेस और 127.5kg डेडलिफ्ट किया, जिससे उनका कुल वज़न 257.5kg हो गया. इसके बाद 2026 की नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने इन आंकड़ों को और बेहतर किया. उन्होंने स्क्वाट में 95kg, बेंच प्रेस में 52.5kg और डेडलिफ्ट में 140kg वजन उठाया और कुल 287.5kg के साथ प्रतियोगिता पूरी की.

हालांकि बनर्जी के वायरल लिफ़्ट ने सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी, लेकिन चैंपियनशिप में भारत के कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. इनमें सबसे खास रहीं जलपाईगुड़ी की युवा पावरलिफ्टर मधुरा कर, जिन्होंने सब-जूनियर महिला 52kg कैटेगरी में चार गोल्ड मेडल जीतकर कमाल का प्रदर्शन किया.

49.35kg वज़न वाली कर ने स्क्वाट में 107.5kg, बेंच प्रेस में 60kg और डेडलिफ़्ट में 125kg वज़न उठाया, और कुल मिलाकर 292.5kg का स्कोर किया. उन्होंने चारों इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते.

उनकी उम्र को देखते हुए उनकी यह उपलब्धि वाकई काबिले-तारीफ़ है. जलपाईगुड़ी की 12वीं क्लास की छात्रा कर ने पहले ही नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना ली थी. उन्होंने 2024 में नेशनल पावरलिफ़्टिंग चैंपियनशिप जीती और 2025 में भी अपना टाइटल बरकरार रखा. उन्होंने इस साल फरीदाबाद में नेशनल बेंच प्रेस चैंपियनशिप भी जीती.

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