रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना से की सगाई, पहनाई हीरे की अंगूठी, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Ronaldo-Georgina: पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी लंबे समय से प्रेमिका, जॉर्जिना रोड्रिग्ज (Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez) से सगाई कर ली है. जॉर्जिना (Who is Georgina Rodriguez) ने सोशल मीडिया पर अंगूठी की तस्वीर शेयर की है. जिसके साथ रोनाल्डो ने उन्हें प्रपोज किया था. अर्जेंटीना-स्पेनिश मॉडल ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रपोजल को स्वीकार करते हुए Yes कहा है. बता दें कि जैसे ही सगाई की अंगूठी की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई, फैन्स ने इसकी कीमत का आकलन करना शुरू कर दिया. अंगूठी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी लग रही थी, जिसमें बीच में एक अंडाकार हीरा और दो छोटे रत्न जड़े हुए हैं. आभूषण विशेषज्ञों ने तब से अंगूठी की कीमत का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है.

अंगूठी की कीमत जान हैरान रह जाएंगे. (Cost Of Diamond Ring)

वैसे, अंगूठी की ऑफिशियल कीमत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन अनुमानित तौर पर हीरे की इस अंगूठी की कीमित 20 लाख डॉलर से 50 लाख डॉलर तक होने की उम्मीद है. जो भारतीय रुपये में लगभग 16.5 करोड़ से 41 करोड़ हो सकती है.

ब्रियोनी रेमंड के अनुसार, हीरा 25-30 कैरेट के बीच हो सकता है, जबकि अन्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह कम से कम 15 कैरेट का होना चाहिए. जौहरी फ्रैंक डार्लिंग के संस्थापक केगन फिशर के अनुसार, दोनों ओर के हीरे लगभग 1 कैरेट के प्रतीत हो रहे हैं. लोरेल डायमंड्स की लॉरा टेलर का कहना है कि अंगूठी का न्यूनतम मूल्य 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, जबकि रेयर कैरेट के सीईओ अजय आनंद ने अंगूठी का मूल्य 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बताया है.

कौन है जॉर्जिना रोड्रिग्ज (Who is Georgina Rodriguez)

जॉर्जिना रोड्रिग्ज, एक मॉडल हैं, रोड्रिगेज ने प्रतिष्ठित फैशन हाउसों के साथ काम किया है, और गुच्ची, प्रादा और चान सहित लक्जरी ब्रांडों के अभियानों में दिखाई दे चुकी हैं. उनका पेशेवर दायरा मॉडलिंग से आगे बढ़कर टेलीविज़न मनोरंजन तक फैला हुआ है. रोड्रिगेज़ अपनी नेटफ्लिक्स रियलिटी सीरीज़ 'आई एम जॉर्जिना' की भी स्टार हैं, जो दर्शकों को उनके निजी और पारिवारिक जीवन की एक अंतरंग झलक प्रदान करती है. इस खास शो में उनके रोज़मर्रा के अनुभवों और फ़ुटबॉल के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक के साथ उनके संबंधों की झलकियां दिखाई देती है.

रोनाल्डो और जॉर्जिया पांच बच्चों के माता-पिता हैं

रोनाल्डो और जॉर्जिया 2016 में पहली बार एक गुच्ची के स्टोर मिले थे. जॉर्जिया वहां काम करती थी, पहली मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों ने एक साथ समय बिताने का फैसला किया. रोनाल्डो और रोड्रिग्ज़ के पांच बच्चों के माता-पिता हैं