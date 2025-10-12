अभिषेक बच्चन ने पिता अमिताभ के आइकॉनिक गाने पर दिया परफॉर्मेंस, जया बच्चन ने यूं दिया रिएक्शन

Filmfare Awards 2025: अहमदाबाद के ईकेए एरिना में आयोजित 70वें हुंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में बॉलीवुड सितारों ने अपने शानदार अंदाज़ और शान से रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरे. दिल को छू लेने वाले पलों में से एक था जया बच्चन का एक खास पल, जिसमें वह बेटी श्वेता बच्चन और नातिन नव्या नवेली नंदा के साथ बेटे अभिषेक बच्चन के स्टेज परफॉर्मेंस का आनंद लेती और हंसती हुई नज़र आईं. शाम तब और भी यादगार हो गई जब अभिषेक मंच से उतरे, अपनी मां का हाथ थामा और उन्हें घुमाया. अभिषेक बच्चन ने मां जया बच्चन के साथ डांस कर के इस पल को यादगार पल बना दिया. गुजरात पर्यटन के साथ आयोजित 70वें हुंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में अभिषेक बच्चन अपनी मां जया बच्चन को उनकी सीट से उठाकर घुमाते हुए नज़र आए, जब कैमरे मां-बेटे पर केंद्रित थे. डांस के बाद एक दिल को छू लेने वाला हग किया, इस पल का वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 के रेड कार्पेट पर ज़ूम के साथ एक विशेष बातचीत के दौरान सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा, "मैं शम्मी जी से लेकर जीतू (जितेंद्र) जी, गोविंदा और ऋतिक रोशन, मिथुन सर और शाहिद (कपूर) तक, सभी डांसिंग स्टार्स को श्रद्धांजलि दे रहा हूं. इसलिए मैं काफी उत्साहित हूं और अभी थोड़ी घबराहट भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक शानदार शो होगा."

गुजरात पर्यटन के साथ 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 का आयोजन अहमदाबाद के ईकेए एरिना में हो रहा है. शाहरुख खान लगभग 17 साल बाद होस्ट के रूप में वापसी कर रहे हैं और करण जौहर और मनीष पॉल के साथ मंच साझा करेंगे.