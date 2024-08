"मैंने नीरज के लिए भी वहीं किया...", अब गोल्ड विनर अरशद नदीम की मां ने भारतीय एथलीट के बारे में कह दी बड़ी बात

Arshad Nadeem mother makes big statment: जब से पाकिस्तान के अरशद नदीम (Arshad Nadeem) ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक कब्जाया है,तभी से यह एथलीट भारतीय मीडिया और लोगों में उतना ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जितना कि पाकिस्तान में. नदीम की चर्चा ने तब और ज्यादा जोर पकड़ लिया, जब रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) की मां सरोज ने कहा, "नदीम भी अपने बेटे जैसा है. वह भी मेहनत करता है", यह बयान पाकिस्तान मीडिया में ही नहीं, बल्कि उसके पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. बहरहाल मां का यह बयान नदीम की मां तक पहुंचा, तो वह भी बयान देने से खुद को नहीं रोक सकीं. और उन्होंने भी कुछ ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की हैं.

"If mothers ran the world, there would be no hate, no wars. #ArshadNadeem's mother: 'Neeraj Chopra is like a son to me. I prayed for him too.' (courtesy indyurdu) #NeerajChopra's mother: 'We're happy with silver. The one who won gold (Arshad Nadeem) is also my child.'"… pic.twitter.com/IWM78tCwpI