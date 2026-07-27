'देश को आपकी कामयाबी पर गर्व' CWG 2026 में सिल्वर जीतने पर राजा मुथुपंडी को राष्ट्रपति मुर्मु, पीएम मोदी ने दी बधाई

ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय वेटलिफ्टरों का शानदार प्रदर्शन जारी है. ऋषिकांत सिंह चनंबम के रजत और मीराबाई चानू के स्वर्ण के बाद सोमवार को राजा मुथुपंडी ने रजत पदक जीता. मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किग्रा इवेंट में रजत पदक जीता. मुथुपंडी को उनकी यादगार सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है.

अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लिखा,"कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपंडी को दिल से बधाई. देश को आपकी कामयाबी पर गर्व है. आगे की कोशिशों के लिए मेरी शुभकामनाएं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 65 किग्रा इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर भारतीय वेटलिफ्टर राजा मुथुपंडी को बधाई दी और भारत के बढ़ते मेडल की गिनती में एक और मेडल जोड़ने के लिए लिफ्टर की तारीफ की.

पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा,"वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए एक और पदक. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 65 किग्रा इवेंट में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपंडी को बधाई. उनकी सफलता से हर भारतीय खुश और गर्व महसूस कर रहा है. उनके आने वाले प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं."

राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किग्रा कॉम्पिटिशन में कुल 286 किग्रा वजन उठाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया. तमिलनाडु के इस लिफ्टर ने स्नैच में 126 किग्रा उठाया और क्लीन एंड जर्क में 160 किग्रा उठाया. मलेशिया के अजनील बिदिन ने स्वर्ण पदक जीता. कॉमनवेल्थ गेम्स के बिदिन ने रिकॉर्ड कुल 299 किग्रा के साथ स्वर्ण पदक जीता.

राजा के पोडियम फिनिश ने रविवार को भारत की वेटलिफ्टिंग टीम के लिए एक यादगार प्रदर्शन पूरा किया, जो गेम्स के चौथे दिन की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बनकर उभरा. इससे पहले दिन में, ऋषिकांत सिंह चनंबम ने पुरुषों की 60 किग्रा कैटेगरी में रजत और मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किग्रा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था.

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