Paris Olympics 2024: ईमान खलीफा के बाद अब लिन यू टिंग, फिर जेंडर को लेकर मचा बवाल, ओलंपिक में आया भूचाल

Paris Olympics Gender Row: पेरिस ओलंपिक में जेंडर को लेकर विवाद बना हुआ है. कुछ दिन पहले ईमान खलीफा की जीत के बाद जेंडर विवाद ने बवाल खड़ा कर दिया था. अब एक ओर विवाद ने जन्म ले लिया है. इस बार दो बार की वर्ल्ड चैंपियन ताइवान की लिन यू-टिंग (Lin Yu-ting) को लेकर विवाद पैदा हो गया है. दरअसल, ताइवान की लिन यू-टिंग ने पेरिस में अपने पहले मुकाबले में महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में उज्बेकिस्तान की सिटोरा टर्डीबेकोवा को सर्वसम्मत अंकों के आधार पर हराया. बता दें कि लिन को मिली जीत के बाद विरोधी बॉक्सर सिटोरा ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. जिसके बाद और विवाद पैदा हो गया. सिटोरा का मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक पुरुष के जैसे क्षमता वाली बॉक्सर के विरोध में उनके लिए ऐसा करना जायज था. सबसे चौंकाने वाली बात है कि ईमान का विवाद सामने आने के बाद भी ओलंपिक के अधिकारियों ने 55 किग्रा वर्ग में ये मुकाबला करवाया. लिन की उम्र 28 साल है और वह दो बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं. लिन इससे पहले भी कई मामलों में चर्चा में रहीं हैं.

The IOC has legitimized male violence against women as entertainment.



