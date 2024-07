Paris Olympics 2024: एक खराब निशाना और पदक का टूटा सपना, कैसे एक शॉट से मेडल की रेस से बाहर हुई रमिता जिंदल

पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन मनु भाकर द्वारा कांस्य पदक जीतने के बाद सोमवार को एक बार फिर निशानेबाजों से पदक की उम्मीद थी. पेरिस ओलंपिक के तीसरे दिन रमिता जिंदल के ऊपर भारत को मेडल दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो इससे चूक गई. पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता के फाइनल में रमिता सातवें स्थान पर रही. रमिता शूट आउट के चलते मेडल की रेस से बाहर हुई. हालांकि, रमिता ने शुरुआत काफी शानदार की थी, लेकिन उनके एक खराब ने उनके मेडल जीतने का सपना तोड़ दिया. रविवार को, रमिता ने क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान पांचवें स्थान पर रहने के बाद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई थी. रमिता 631.5 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहीं थीं.

10 मीटर एयर राइफल की प्रतियोगिता को दो भागों में बांटा जाता है. पहले चरण एक में शूटर को पांच-पांच शॉट की दो सीरीज फायर करनी होती है. जिसकी समय सीमा प्रति सीरीज 250 सेकंड है. इसके बाद निशानेबाजों का एलिमिनेशन राउंड शुरू होता है और हर दो शॉट के बाद एक एक करके निशानेबाज बाहर होते जाते हैं और आखिरी में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड का फैसला होता है. अगर एलिमिनेशन राउंड के बाद किसी खिलाड़ी का कुल अंक एक जैसा होता है तो फिर शूटआउट होता है और उससे निशानेबाजों को बाहर किया जाता है. रमिता सातवें स्थान पर बाहर हुई, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने कुल 14 शॉट लिए, जिसमें पांच की दो सीरीज भी शामिल हैं. उनका कुल स्कोर 145.3 का रहा.

एक खराब शॉट से बाहर हुई रमिता

रमिता ने फाइनल राउंड में शुरुआत अच्छी की थी. रमिता ने पहली सीरीज में कुल 52.5 अंक बटोरे थे. पहली सीरीज में उन्होंने 10.3, 10.2, 10.6, 10.9 और 10.5 का स्कोर किया था. इसके बाद उन्होंने दूसरी सीरीज में 10.4, 10.1, 10.7, 10.6 का स्कोर किया था, लेकिन दूसरी सीरीज का आखिरी शॉट रमिता ने 9.7 लगाया था. इस शॉट से पहले तक रमिता चौथे स्थान पर थीं और मेडल की रेस में बनी हुई थी. लेकिन इस शॉट के बाद वो नीचे खिसक गई.

Ramita was among the top 4 until her last shot in the 2nd stage when she scored 9.7, costing her big time.



All her other 13 shots were above 10.1! #Paris2024#Paris2024withIAS https://t.co/h33RYTZVoY pic.twitter.com/uzcll3dvbH