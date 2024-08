Paris Olypics 2024: शायद इस वजह से चूक गई भाकर इस बार, कांस्य चूकने के बाद भाकर ने की 'दिल की बात'

Manu Bhaker's big confession: भारतीय निशानेबाज मनु भाकर (Manu Bhakre) ने शनिवार को स्वीकार किया कि वह 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल फाइनल के दौरान थोड़ा नर्वस थी।. वह चौथे स्थान पर रही और इस तरह से पेरिस ओलंपिक खेलों में तीसरा पदक जीतने से चूक गईं. इस 22 वर्षीय खिलाड़ी ने इससे पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर दो कांस्य पदक जीते थे. मनु ने प्रतियोगिता के बाद कहा,‘मैं वास्तव में नर्वस थी लेकिन मैंने शांत चित्त रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था.'आठ निशानेबाजों के फाइनल में 28 का स्कोर बनाने के बाद मनु निराश नजर आ रही थी। इसके बाद वह शूट-ऑफ में हंगरी की कांस्य पदक विजेता वेरोनिका मेजर से हार गईं.

End of an incredible Olympics campaign for Manu Bhaker who finishes fourth today after facing an exit in a shoot-off! 💔



First Indian to win two Olympic medals in the same edition since independence and first woman to win a shooting medal for India! She has made us all proud! 🇮🇳… pic.twitter.com/AaRuSwju3o