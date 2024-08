Paris Olympic Games 2024 LIVE: स्वप्निल ने इतिहास रच दिया है. जिसके बाद अभिनव बिंद्रा का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से उनकी खूब सराहना की है. उन्होंने पोस्ट करते हए लिखा है, ''पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल के ऐतिहासिक कांस्य को देख काफी रोमांचित हूं! आपकी कड़ी मेहनत, धैर्य और जुनून वास्तव में सफल रहा.''

Absolutely thrilled for Swapnil’s epic bronze medal win in shooting at the Paris Olympics! 🥉 Your hard work, grit, and passion have truly paid off. Competing at the highest level and coming away with a medal in shooting is a testament to your dedication and talent. You’ve made… pic.twitter.com/7jxchc5WCX