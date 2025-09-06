Novak Djokovic: नोवाक जोकोविच लेने जा रहे हैं संन्यास? सुने उन्हीं की जुबानी

यूएस ओपन के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को कार्लोस अल्काराज के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसके बाद सर्बियाई खिलाड़ी ने संन्यास की अटकलों को खारिज कर दिया. जोकोविच ने पुष्टि की है कि वह अगले साल एक पूर्ण ग्रैंड स्लैम सीजन खेलना चाहते हैं. 22 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने 38 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी को 6-4, 7-6(4), 6-2 से शिकस्त देकर अपने सातवें और न्यूयॉर्क में दूसरे मेजर फाइनल में प्रवेश किया है. आर्थर ऐश स्टेडियम में करीब 2 घंटे 25 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में कार्लोस अल्काराज ने इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2024 पेरिस ओलंपिक में जोकोविच से मिली हार का बदला लिया.

सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कहा, 'मैं अब भी ग्रैंड स्लैम खेलना चाहता हूं. मैं अगले साल पूरा ग्रैंड स्लैम सीजन खेलना चाहता हूं. देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं, लेकिन स्लैम तो स्लैम होते हैं. यह किसी भी अन्य टूर्नामेंट से अलग हैं. ये हमारे खेल के स्तंभ हैं. यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हैं.'

नोवाक जोकोविच ने कहा, 'मैं अपने टेनिस के स्तर से खुश हूं, लेकिन यह शारीरिक क्षमता की बात है. जैसा कि मैंने क्वार्टर फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं अपने शरीर को इस स्तर और लय को कई घंटों तक बनाए रखने के लिए तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था. अपने करियर के इस पड़ाव पर यह ऐसी चीज है, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है.'

100 टूर-लेवल खिताब जीत चुके नोवाक जोकोविच ने माना कि जब वह शारीरिक रूप से अपना स्तर बनाए नहीं रख पाते तो यह निराशाजनक होता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी उम्र में यह अपेक्षित है.

जोकोविच ने कहा, 'यह समय और उम्र के साथ आता है. मैं अब भी प्रतिस्पर्धा का रोमांच महसूस करता हूं. इस मैच में दर्शकों से काफी सपोर्ट मिला. इसके लिए मैं बेहद आभारी हूं. मैंने खेल का भरपूर आनंद लिया. यही एक बड़ी वजह है कि मैं खेलता जा रहा हूं. पिछले कुछ वर्षों में मुझे दुनियाभर से जो प्यार मिला, वह अद्भुत है.'

कार्लोस अल्काराज अपने छठे ग्रैंड स्लैम खिताब और पीआईएफ एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर वापसी की राह पर कायम हैं.

