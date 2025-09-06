विज्ञापन
विशेष लिंक

Novak Djokovic: नोवाक जोकोविच लेने जा रहे हैं संन्यास? सुने उन्हीं की जुबानी

US Open: सेमीफाइनल में हार के बाद जोकोविच ने संन्यास की अटकलों को खारिज किया.

Read Time: 3 mins
Share
Novak Djokovic: नोवाक जोकोविच लेने जा रहे हैं संन्यास? सुने उन्हीं की जुबानी
Novak Djokovic
  • नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन सेमीफाइनल में कार्लोस अल्काराज ने सीधे सेटों में हराया है
  • जोकोविच ने अगले वर्ष पूरे ग्रैंड स्लैम सीजन में खेलने की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त की है
  • सर्बियाई खिलाड़ी ने अपने शारीरिक स्तर और उम्र को खेल प्रदर्शन में चुनौती के रूप में स्वीकार किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यूएस ओपन के सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को कार्लोस अल्काराज के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी, जिसके बाद सर्बियाई खिलाड़ी ने संन्यास की अटकलों को खारिज कर दिया. जोकोविच ने पुष्टि की है कि वह अगले साल एक पूर्ण ग्रैंड स्लैम सीजन खेलना चाहते हैं. 22 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने 38 वर्षीय सर्बियाई खिलाड़ी को 6-4, 7-6(4), 6-2 से शिकस्त देकर अपने सातवें और न्यूयॉर्क में दूसरे मेजर फाइनल में प्रवेश किया है. आर्थर ऐश स्टेडियम में करीब 2 घंटे 25 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में कार्लोस अल्काराज ने इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2024 पेरिस ओलंपिक में जोकोविच से मिली हार का बदला लिया.

सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कहा, 'मैं अब भी ग्रैंड स्लैम खेलना चाहता हूं. मैं अगले साल पूरा ग्रैंड स्लैम सीजन खेलना चाहता हूं. देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं, लेकिन स्लैम तो स्लैम होते हैं. यह किसी भी अन्य टूर्नामेंट से अलग हैं. ये हमारे खेल के स्तंभ हैं. यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट हैं.'

नोवाक जोकोविच ने कहा, 'मैं अपने टेनिस के स्तर से खुश हूं, लेकिन यह शारीरिक क्षमता की बात है. जैसा कि मैंने क्वार्टर फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं अपने शरीर को इस स्तर और लय को कई घंटों तक बनाए रखने के लिए तैयार करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था. अपने करियर के इस पड़ाव पर यह ऐसी चीज है, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है.'

100 टूर-लेवल खिताब जीत चुके नोवाक जोकोविच ने माना कि जब वह शारीरिक रूप से अपना स्तर बनाए नहीं रख पाते तो यह निराशाजनक होता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी उम्र में यह अपेक्षित है.

जोकोविच ने कहा, 'यह समय और उम्र के साथ आता है. मैं अब भी प्रतिस्पर्धा का रोमांच महसूस करता हूं. इस मैच में दर्शकों से काफी सपोर्ट मिला. इसके लिए मैं बेहद आभारी हूं. मैंने खेल का भरपूर आनंद लिया. यही एक बड़ी वजह है कि मैं खेलता जा रहा हूं. पिछले कुछ वर्षों में मुझे दुनियाभर से जो प्यार मिला, वह अद्भुत है.'

कार्लोस अल्काराज अपने छठे ग्रैंड स्लैम खिताब और पीआईएफ एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर वापसी की राह पर कायम हैं.

यह भी पढ़ें- AIFF पर प्रतिबंध का खतरा, इस वजह से तीन साल के अंदर दूसरी बार लग सकता है झटका

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com