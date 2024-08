पीएम मोदी से लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह तक, इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा को मिल रही है जमकर बधाई

Neeraj Chopra Wins Silver Medal: देश के जाबाज जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है. वह भारत की तरफ से ओलंपिक के इतिहास में लगातार व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं. उनसे पहले साल 2008 ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में इतिहास रचते हुए व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. मगर अगले सीजन में वह पदक से चूक गए थे. 26 वर्षीय जैवलिन थ्रोअर के इस कारनामे से हर कोई खुश है. लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

नीरज चोपड़ा के लगातार 2 पदक हासिल करने से उनकी मां बेहद खुश हैं. उनका कहना है, ''मुझे उसके सिल्वर मेडल प्राप्त करने से भी काफी प्रसन्नता है. जिसने (अरशद नदीम) गोल्ड जीता है. वह भी मेरा बच्चा है. वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है.''

Neeraj Chopra's mother says “ I am happy with the silver, the guy who got gold ( Arshad Nadeem) is also my child, everyone goes there after doing a lot of hard work”



what grace from Neeraj Chopra's mother, something that people can learn a lot from ♥️



Most beautiful video on… pic.twitter.com/Uqz3LQZCv7 — Roshan Rai (@RoshanKrRaii) August 8, 2024

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीरज की सफलता से काफी खुश हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ''नीरज चोपड़ा श्रेष्टता के पप्रतीक हैं. देश के लिए उन्होंने बार-बार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. पूरे देश को गर्व है कि वह एक बार फिर ओलंपिक में सफलता के साथ लौटे हैं. सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बहुत सारी बधाई. आने वाले समय में वह देश के उभरते हुए एथलीटों को प्रेरणा देंगे और उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.''

Neeraj Chopra is excellence personified! Time and again he's shown his brilliance. India is elated that he comes back with yet another Olympic success. Congratulations to him on winning the Silver. He will continue to motivate countless upcoming athletes to pursue their dreams… pic.twitter.com/XIjfeDDSeb — Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2024

देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक पोस्ट के माध्यम से लिखा है, ''उत्कृष्टता को चांदी की चमक मिली!''

When excellence gets a silver shine!🥈🇮🇳Neeraj Chopra 👏👏 pic.twitter.com/N1FldJs5LQ — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 8, 2024

देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा है, ''पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष जेवलिन थ्रो में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के लिए नीरज चोपड़ा को बहुत सारी बधाई. वह कठीन परिश्रम, समर्पण और निरंतरता के प्रतीक हैं. उनकी सफलता ने पूरे देशवासियों को खुशी से भर दिया है.''

A big congratulations to the exceptional athlete, Neeraj Chopra, for his amazing achievement in the Men's javelin throw at Paris Olympics 2024 and winning the Silver Medal. He is an epitome of hard work, dedication and consistency. His success has delighted the entire nation.… pic.twitter.com/FfJteDeV0L — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2024

बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने लिखा है, ''हमारे स्टार के लिए बैक टू बैक 2 ओलंपिक पदक. पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला सिल्वर मेडल. हासिल करने का तरीका शानदार रहा. गोल्ड से जरुर आप चूक गए, लेकिन फाइनल राउंड में आपकी प्रतिबद्धता और प्रयास वास्तव में प्रेरणादायक रहा.

Back-to-back Olympic medals for our star, Neeraj Chopra! 🥈India's first silver medal at the #Paris2024 Olympics, and what a way to achieve it! You might have fallen short of the gold, but your commitment and effort in the final were really inspiring! 🇮🇳#Olympics ||… pic.twitter.com/NLldsF7Y8R — Jay Shah (@JayShah) August 8, 2024

बता दें नीरज चोपड़ा को जहां पेरिस ओलंपिक के जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल हुआ है. वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड पर कब्जा जमाया है, जबकि ब्रांज मेडल एंडरसन पीटर्स के हाथ लगा है.

