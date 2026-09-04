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नीरज चोपड़ा के गैराज में खड़ी हैं करोड़ों की कारें, सबसे महंगी गाड़ी की कीमत जानकर घूम जाएगा माथा

नीरज चोपड़ा के लग्जरी कारों के कलेक्शन में 3 करोड़ रुपये की एक कस्टमाइज़्ड एसयूवी भी शामिल की है, जिसमें खास ब्लू-थीम वाली डिटेल्स और हाई-परफॉर्मेंस अपग्रेड्स हैं.

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नीरज चोपड़ा के गैराज में खड़ी हैं करोड़ों की कारें, सबसे महंगी गाड़ी की कीमत जानकर घूम जाएगा माथा

नीरज चोपड़ा जब जैवलिन लेकर मैदान में उतरते हैं तो करोड़ों भारतीयों की नजरें उनके हर थ्रो पर टिकी रहती हैं. हालांकि, इस बार एशियाई खेलों में भारत का 'गोल्डन बॉय' फैंस को एक्शन में नजर नहीं आएगा. टखने के लिगामेंट में चोट के कारण नीरज 2026 के बाकी सीजन से बाहर हो गए हैं. मैदान पर अपने थ्रो से विरोधियों पर दबाव बनाने वाले नीरज निजी जिंदगी में लग्जरी कारों के भी बड़े शौकीन हैं.

हाई-परफॉर्मेंस कारों के शौकीन इस ओलंपिक चैंपियन के पास पहले से ही कई शानदार गाड़ियां हैं, जिनमें मस्टैंग और कई टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल हैं. हालांकि, RS Q8 उनके कलेक्शन में सबसे खास गाड़ी है. यह हाई-परफॉर्मेंस एसयूवी एक पावरहाउस है, जिसकी टॉप स्पीड लगभग 305 km/h है और यह सिर्फ़ 3.6 सेकंड में 0-100 km/h की रफ़्तार पकड़ लेती है.

RS Q8 के बेस मॉडल की कीमत 2.5 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है, लेकिन कस्टमाइज़ेशन के बाद नीरज की गाड़ी की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नीरज ने कहा कि, 'मुझे कारें बहुत पसंद हैं. कड़ी मेहनत की वजह से ही मैं इन्हें खरीद पाया हूं. यह एक सपना सच होने जैसा है. मैं और मेरा परिवार एक घर चाहते थे. बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे पास एक घर है. हमारे सपने सच हो रहे हैं.'

नीरज की कार में खास कस्टमाइज़ेशन

नीरज की RS Q8 कोई आम SUV नहीं है - इसमें उनकी पर्सनैलिटी, स्टाइल और भारत के लिए उनकी उपलब्धियों के हिसाब से खास कस्टमाइज़ेशन किए गए हैं. इसकी सबसे खास बात नीले रंग की लेज़र हेडलाइट्स हैं, जो भारतीय तिरंगे के रंगों से प्रेरित हैं. जहां आम लाइटों की रेंज लगभग 200 मीटर होती है, वहीं ये लेज़र लाइटें 600 मीटर तक की ज़बरदस्त विज़िबिलिटी देती हैं, जिससे परफॉर्मेंस और सुरक्षा दोनों बेहतर होती हैं.

नीरज के कार कलेक्शन में रेंज रोवर स्पोर्ट

नीरज के कार कलेक्शन में रेंज रोवर स्पोर्ट भी शामिल है. अलग-अलग रिपोर्ट्स में इसकी कीमत 2 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है, हालांकि कार के सटीक वेरिएंट और खरीद के समय के आधार पर कीमत अलग हो सकती है. यह लग्जरी SUV अपने प्रीमियम इंटीरियर, दमदार इंजन और ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है. नीरज की कार कलेक्शन में यह सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है.

रेंज रोवर वेलार

नीरज चोपड़ा के कार कलेक्शन में रेंज रोवर वेलार का नाम भी रिपोर्ट किया गया है. इसकी कीमत करीब 90 लाख रुपये बताई गई थी, हालांकि कीमत वेरिएंट और उस समय की एक्स-शोरूम कीमत पर निर्भर करती है. वेलार को रेंज रोवर की प्रीमियम एसयूवी के तौर पर जाना जाता है, जिसमें लग्जरी के साथ दमदार रोड प्रेजेंस देखने को मिलती है. यह नीरज की शुरुआती लग्जरी कारों में से एक बताई गई है.

फोर्ड मस्टैंग जीटी

नीरज चोपड़ा के गैराज में फोर्ड मस्टैग जीटी भी शामिल है.इसकी कीमत करीब 93.52 लाख रुपये है. यह कार अपने 5.0-लीटर V8 इंजन और स्पोर्टी डिजाइन के लिए मशहूर है.  नीरज के कार कलेक्शन में यह एसयूवी से अलग एक दमदार मसल कार का विकल्प है.

महिंद्रा XUV700

नीरज के पास महिंद्रा XUV700 भी है, जिसे आनंद महिंद्रा ने उन्हें टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत के बाद गिफ्ट किया था. उपलब्ध रिपोर्ट्स में XUV700 की कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है. इस कार को नीरज के लिए खास तरीके से कस्टमाइज किया गया था और इसमें उनके 87.58 मीटर के ऐतिहासिक थ्रो से जुड़ी पहचान भी शामिल की गई थी. इसलिए यह उनके गैराज की सबसे खास गाड़ियों में से एक है.

महिंद्रा थार

नीरज चोपड़ा के कार कलेक्शन में महिंद्रा थार भी शामिल है. पुरानी रिपोर्ट्स में इसकी कीमत करीब 17 लाख रुपये बताई गई है. थार अपने मजबूत डिजाइन और ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है. नीरज को यह गाड़ी भी ओलंपिक जीत के बाद तोहफे में मिली थी.

टोयोटा फॉर्च्यूनर-

नीरज के पास टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है. रिपोर्ट्स में उनके पास मौजूद टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत करीब 51 लाख रुपये बताई गई है, जबकि मौजूदा कीमत वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकती है. यह एक फुल-साइज SUV है, जिसे मजबूती और लंबी दूरी की ड्राइविंग के लिए पसंद किया जाता है. नीरज की कलेक्शन में एक से ज्यादा फॉर्च्यूनर होने की बात भी रिपोर्ट की गई है.

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डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दी गई कारों से जुड़ी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और ऑनलाइन सोर्स पर आधारित है, एनडीटीवी कार और कीमत की पुष्टि नहीं करता है.

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