"मैंने नाम वापस...", पेरिस ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा ने तोड़ी चुप्पी

Neeraj Chopra Paris Olympics 2024: ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने बुधवार को स्पष्ट किया कि रविवार को होने वाली पेरिस डाइमंड लीग इस साल कभी उनके प्रतियोगिता कैलेंडर का हिस्सा नहीं थी. यह बयान उस मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि चोपड़ा ने जांघ में मामूली चोट के कारण इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है जो पिछले कुछ महीनों से उन्हें परेशान कर रही थी. इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने "एक्स" पर कहा कि जब उन्होंने अपना नाम प्रतियोगिता के लिए भेजा ही नहीं तो नाम वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता.

टोक्यो ओलंपिक चैंपियन चोपड़ा ने लिखा, "सभी को नमस्ते, बस स्पष्ट करने के लिए: पेरिस डाइमंड लीग इस सत्र में मेरे प्रतियोगिता कैलेंडर का हिस्सा नहीं थी इसलिए मैंने इससे ‘नाम वापस' नहीं लिया है, मैं ओलंपिक खेलों के लिए तैयार होने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं" चीजों को समझने और समर्थन के लिए धन्यवाद, और प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं"

पिछले सप्ताह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने उन्हें राष्ट्रीय अंतर राज्यीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से छूट दे दी थी जो सभी भारतीय एथलीटों के लिए अनिवार्य प्रतियोगिता थी. एएफआई ने कहा था कि घरेलू प्रतियोगिता और सात जुलाई को डाइमंड लीग के बीच कम समय होने के कारण उन्हें यह छूट दी गई.

Hello, everyone. Just to clarify: the #ParisDL wasn't part of my competition calendar this season, so I haven't 'withdrawn' from it. I'm focusing on getting ready for the Olympic Games.



