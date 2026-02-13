विज्ञापन
मिडिल ईस्ट संकट: पीवी सिंधु फ्लाइट्स कैंसिल होने से दुबई में फंसी, ऑल इंग्लैंड ओपन में खेलना हुआ मुश्किल!

इंडिया की सबसे सफल बैडमिंटन प्लेयर और ऑल-इंग्लैंड की पूर्व मेडलिस्ट सिंधु ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक इंस्टा स्टोरी डाली है, जिसके कैप्शन में लिखा है, 'अगली सूचना तक सभी फ्लाइट्स सस्पेंड हैं',

दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट शटलर पीवी सिंधु शनिवार को दुबई एयरपोर्ट पर फंस गईं, जब वे इंग्लैंड के बर्मिंघम जा रही थीं. ईरान और यूएस-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिए गए थे. सिंधु मशहूर ऑल-इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बर्मिंघम जा रही हैं. महिला सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकीं सिंधु ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो डाला है, जिसमें एयरपोर्ट पर भीड़ दिख रही है और लोग यूनाइटेड अरब अमीरात में अधिकारियों से अपडेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ्लाइट्स कब फिर से शुरू होंगी.

बीएआई के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया, 'पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड जाने वाली थीं, लेकिन दुबई में फंस गईं. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) उनके और एमिरेट्स के संपर्क में है. दूसरे प्लेयर्स पहले ही पहुंच चुके हैं, लेकिन सिंधु ने आज ही जाने पर जोर दिया और सुबह की फ्लाइट ली. उम्मीद है कि यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा.'

सिंधु ने रियो डी जनेरियो में 2016 ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल और टोक्यो में 2020 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. इस बीच, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की मेन्स डबल्स जोड़ी, 3-8 मार्च तक यूटिलिटा एरिना बर्मिंघम, किंग एडवर्ड्स रोड में होने वाले इवेंट के लिए बर्मिंघम पहुंच गई है.

इजरायल और यूएस के ईरान पर एयर स्ट्राइक करने के बाद मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ गया है, जिसके बाद तेहरान ने रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में जहाजों और शिपिंग इंटरेस्ट पर हमला करने की धमकी दी है. हमलों की संभावना ने पूरे इलाके में यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचने के लिए हवाई यात्रा में रुकावट डाली है. 

दुबई एयरपोर्ट ने अगली सूचना तक सभी ऑपरेशन पहले ही रोक दिए हैं, जबकि भारत से यूरोप और अफ्रीका जाने वाली फ्लाइट्स में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल हुई हैं क्योंकि वे दुबई और गल्फ रीजन से होकर गुजरती हैं.

