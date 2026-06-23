अभिषेक और नीलाकांता के गोल की बदौलत भारत हाफ-टाइम तक बढ़त बनाने में कामयाब रहा. पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मैच का पहला गोल किया था और भारत पर बढ़त बनाई थी. उन्होंने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत तेज़ हमले के साथ की और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की. लेकिन भारत ने संयम बनाए रखा और ओपन प्ले से गोल किया. अभिषेक ने पहला गोल किया; उन्होंने दिलप्रीत के क्रॉस को गोल के निचले कोने में पहुंचा दिया. इसके तुरंत बाद नीलाकांता ने स्कोर 2-1 कर दिया. उन्होंने एक ज़बरदस्त शॉट लगाया, जो हरमनप्रीत के ड्रैग फ्लिक को पाकिस्तान की ओर से रोके जाने के बाद आया था. पाकिस्तान का डिफेंस (खासकर पेनल्टी कॉर्नर के दौरान शुरुआती बचाव) शानदार रहा है. उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर भारत को गोल करने से रोके रखा है (नौ पेनल्टी कॉर्नर में से सिर्फ़ एक गोल हुआ है), लेकिन अब उन पर दबाव दिखने लगा है. लंदन में हाफ-टाइम तक भारत 2-1 से पाकिस्तान से आगे है.