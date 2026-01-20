विज्ञापन
ट्रेन से उतारा, 5 घंटे कराया इंतजार, टॉप पोल वॉल्टर्स के साथ अपराधियों जैसा सुलूक? खड़ा हुआ विवाद

India's Top Pole Vaulters Forced To Deboard Train: देश के शीर्ष पोल वॉल्ट खिलाड़ी देव मीना और कुलदीप यादव को ट्रेन से उतार दिया गया और वे पनवेल रेलवे स्टेशन पर घंटों फंसे रहे.

ट्रेन से उतारा, 5 घंटे कराया इंतजार, टॉप पोल वॉल्टर्स के साथ अपराधियों जैसा सुलूक? खड़ा हुआ विवाद
टॉप पोल वॉल्टर्स के साथ अपराधियों जैसा सुलूक? खड़ा हुआ विवाद
  • पनवेल रेलवे स्टेशन पर भारत के दो शीर्ष पोलवॉल्ट खिलाड़ी देव मीना और कुलदीप यादव को ट्रेन से उतरने का आदेश मिला
  • दोनों खिलाड़ी पोल वॉल्ट पोल लेकर यात्रा कर रहे थे जिसे रेलवे अधिकारियों ने अवैध सामान बताया था
  • पोल वॉल्ट पोल की लंबाई लगभग पांच मीटर और कीमत लगभग दो लाख रुपये है जो खिलाड़ियों के लिए आवश्यक उपकरण हैं
भारतीय एथलीटों को खेल के मैदान से बाहर जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसका एक दुखद उदाहरण मंगलवार को सामने आया है, जब भारत के दो शीर्ष पोल वॉल्ट खिलाड़ी- देव मीना और कुलदीप यादव को ना सिर्फ ट्रेन से उतार दिया गया बल्कि 5 घंटे सिर्फ इंतजार करवाया गया, क्योंकि वह अपने लाखों रुपये के इस खेल उपकरण (पोल) के साथ यात्रा कर रहे थे. यह घटना पनवेल रेलवे स्टेशन पर हुई. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक दावा है कि दोनों से पूछताछ भी की गई. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भड़क गए हैं.

दोनों खिलाड़ी  बेंगलुरु में आयोजित अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप से लौटते हुए, भोपाल जा रहे थे. इस यात्रा के दौरान टीटीई ने उनके पोल वॉल्ट पोल पर आपत्ति जताई. अधिकारी ने इन्हें "अवैध सामान" करार दिया. हालांकि, दोनों के लिए यह पोल काफी जरूरी हैं. इन पोल की लंबाई करीब 5 मीटर है और कीमत 2 लाख रुपये.

पनवेल रेलवे स्टेशन पर इन दोनों एशलीटों को उतरने का आदेश दिया गया. हालांकि, दोनों ने अपना सफाई पेश की. सीनियर अधिकारियों से बात करने की गुहार लगाई और अंत में जुर्माना भरने की बात तक कही, लेकिन बात नहीं बनी. 

राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक (5.40 मीटर) देव मीना ने एनएनआईएस स्पोर्ट्स द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में पूछा,"हमें यहां चार से पांच घंटे तक इंतजार कराया गया है. अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं अपने जूनियर खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचूं?" उन्होंने आगे कहा,"अगर भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट के साथ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं?"

