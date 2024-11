Hockey: मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने किया वीमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप का उदघाटन, भारत का विजयी अभियान शुरू

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में नव निर्मित हॉकी स्टेडियम में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी-2024 का उद्घाटन किया. हॉकी इंडिया और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह टूर्नामेंट 20 नवंबर तक चलेगा. भारत के अलावा चीन, थाईलैंड,मलेशिया,दक्षिण कोरिया और जापान की टीम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं. प्रतियोगिता में कुल 20 मैच खेले जाएंगे. उद्घाटन से पहले सोमवार को जापान और कोरिया तथा चीन और थाईलैंड के बीच दो मुकाबले खेले गए.

Some from our first victory of Bihar Women's Asian Champions Trophy, 2024.



Host India starts the tournament on a winning note.

A brace of goals from Sangita Kumari and goals from Preeti Dubey and Udita gives us a 4:0 resounding victory. 🙌🏻



India always looked comfortable… pic.twitter.com/RwfXOef2oh