उरुग्वे के स्टार ने कोपा अमेरिका में खोया अपना आपा, फैंस के ऊपर कर दी घूसों की बारिश, VIDEO

Darwin Nunez and other Uruguay players Loses Cool: कोपा अमरीका 2024 का दूसरा सेमी फाइनल मुकाबला कोलंबिया और उरुग्वे के बीच आज (11 जुलाई) अमरीका के उत्तरी कैरोलिना में खेला गया. रोमांच के पराकाष्ठा तक पहुंचे मुकाबले में कोलंबियाई टीम बाजी मारने में कामयाब रही. जेफरसन लेमा की करिश्माई गोल के बदौलत कोलंबिया ने उरुग्वे को 1-0 से मात दिया. इसके साथ ही उन्होंने फाइनल में भी प्रवेश कर लिया है.

निराशाजनक हार के बाद लिवरपूल की तरफ से जलवा बिखरने वाले डार्विन नुनेज के साथ उनके कुछ साथी खिलाड़ियों का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्हें कोलंबियाई प्रशंसकों के साथ हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है.

After defeat to Colombia, Uruguayan players entered the stands at Bank of America Stadium and began to throw punches. Liverpool forward Darwin Nunez amongst those at the forefront. pic.twitter.com/VE3unKObSa