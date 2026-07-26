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मीराबाई करेंगी आगाज, जादुमणि की पाकिस्तान के रहमान से बॉक्सिंग में टक्कर, डिटेल्स से जानें आज का CWG शेड्यूल

राष्ट्रमंडल खेलों के चौथे दिन रविवार को भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ा दिन होने वाला है. रविवार को गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार मीराबाई चानू मैदान में उतरेंगी.

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मीराबाई करेंगी आगाज, जादुमणि की पाकिस्तान के रहमान से बॉक्सिंग में टक्कर, डिटेल्स से जानें आज का CWG शेड्यूल
मीराबाई चानू
IANS

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 26 जुलाई को भारत के लिए बड़ा दिन है. भारत वेटलिफ्टिंग में अपना अभियान शुरू करेगा, जबकि बॉक्सिंग, स्विमिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के मुकाबले जारी रहेंगे. रविवार को गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार मीराबाई चानू मैदान में उतरेंगी. वेटलिफ्टिंग में अन्य भार वर्गों में ऋषिकंत सिंह और एम राजा भी हिस्सा लेंगे. प्रीति पवार और आदित्य प्रताप यादव बॉक्सिंग में अपना अभियान शुरू करेंगे, जबकि जादुमणि सिंह पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग के दूसरे दौर में पाकिस्तानी खिलाड़ी का सामना करेंगे. अभी तक की स्थिति के अनुसार, भारत ने केवल एक पदक जीता है, जिसमें झंडू सिंह ने पैरा पावरलिफ्टिंग के पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है.

चौथे दिन बोल्स के मुकाबले जारी रहेंगे, जिसमें रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह महिलाओं के पेयर्स इवेंट में अपने चार मैचों में चौथी जीत हासिल करने की कोशिश करेंगी, और पुरुषों के सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल भी खेलेंगे. भारतीय जिम्नास्ट भी व्यक्तिगत ऑल-अराउंड फाइनल में वापसी करेंगे, जिसमें योगेश्वर सिंह और तपन मोहंती पुरुषों के इवेंट में हिस्सा लेंगे.

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Photo Credit: Social Media

26 जुलाई (रविवार) को भारतीय खिलाड़ियों का शेड्यूल

 1:00 PM - बॉल्स: रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह बनाम नामीबिया (महिला पेयर्स सेक्शनल प्ले)
 2:15 PM - वेटलिफ्टिंग: रिशिकांता सिंह, पुरुष 60 किग्रा फाइनल (मेडल इवेंट)
 4:30 PM - आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स: योगेश्वर सिंह और तपन मोहंती, पुरुष ऑल-अराउंड फाइनल (मेडल इवेंट)
 4:39 PM - स्विमिंग: श्रीहरि नटराज, आर्यन नेहरा, अनीश गौड़ा और धक्षन शशिकुमार, पुरुष 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले हीट्स
 6:45 PM - वेटलिफ्टिंग: मीराबाई चानू, महिला 49 किग्रा फाइनल (मेडल इवेंट)
 7:15 PM - बॉल्स: पुतुल सोनोवाल बनाम माल्टा के शॉन जेम्स पार्निस (पुरुष सिंगल्स सेक्शनल प्ले)
 10:30 PM - आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स: महिला ऑल-अराउंड फाइनल (मेडल इवेंट, भारतीय भागीदारी तय होनी बाकी)
 10:45 PM - बॉक्सिंग: प्रीति पवार बनाम डेबोरा मटेंजे (मलावी), महिला 54 किग्रा राउंड ऑफ 16
 11:00 PM - वेटलिफ्टिंग: एम. राजा, पुरुष 65 किग्रा फाइनल (मेडल इवेंट)
 11:45 PM - बॉक्सिंग: जादुमणि सिंह बनाम सुमामा रहमान (पाकिस्तान), पुरुष 55 किग्रा राउंड ऑफ 16
 12:45 AM - बॉक्सिंग: आदित्य प्रताप यादव बनाम नूहू बाट्टे (युगांडा), पुरुष 65 किग्रा राउंड ऑफ 16
 1:56 AM - स्विमिंग: पुरुष 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले फाइनल (मेडल इवेंट, हीट्स से क्वालिफाई करने पर)

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