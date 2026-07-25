India's CWG 2026 Day 3 Live Updates: पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. भारत का खाता खुल चुका है. अब मेडल का खाता खोलने के बाद, भारत तीसरे दिन अपनी लय को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा. भारतीय खिलाड़ियों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है, जिसमें बॉक्सिंग, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, लॉन बॉल्स और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल जैसे इवेंट्स शामिल हैं. बॉक्सर सचिन सिवाच पुरुषों के 60kg इवेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे, जबकि प्रणति नायक महिलाओं के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स टीम फ़ाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफ़िकेशन में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी. तैराक दक्षन शशिकुमार और आर्यन नेहरा पुरुषों के 400m फ़्रीस्टाइल फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे, वहीं चैतन्य विश्वास कुलकर्णी पैरा स्विमिंग में हिस्सा लेंगे. लॉन बॉल्स में पुतुल सोनोवाल और महिलाओं की जोड़ी रूपा रानी टिर्की और पिंकी सिंह फिर से मैदान में उतरेंगी. वहीं, जबकि भारत की महिला टीम भी अपना वेल्स के खिलाफ़ 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू करेंगे.
🇮🇳 CWG 2026 | India's Schedule for July 25— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 25, 2026
Second day awaits Team India in Glasgow with action across Lawn Bowls, Boxing, Swimming, 3x3 Wheelchair Basketball, and Artistic Gymnastics.
👀 Key events to watch:
🥊 Sachin Siwach opens his boxing campaign in the Men's 60kg Round of… pic.twitter.com/XPuaYtPJOm
Commonwealth Games LIVE Updates: नीरज चोपड़ा ग्लासगो पहुंच चुके हैं
The CHAMPION is here! 🙌🏽💪🏼 @glasgow_2026 #WeAreTeamIndia | #Cheer4Bharat | #TogetherWeDream @Neeraj_chopra1 pic.twitter.com/M5hmkdXewT— Team India (@WeAreTeamIndia) July 24, 2026
Commonwealth Games LIVE Updates: तीसरे दिन भारत का शेड्यूल
लॉन बॉल्स, पैरा लॉन बॉल्स
दोपहर 3:50 बजे: महिला युगल, सेक्शन B
पिंकी सिंह और रूपा रानी तिर्की (भारत) बनाम पेरिस बेकर और मिलिका नाथन (टोंगा)
शाम साढ़े 7 बजे: पुरुष एकल, सेक्शन D
पुतुल सोनोवाल (भारत) बनाम इज्जत जुल्केपल (मलेशिया)
तैराकी, पैरा तैराकी
शाम 4:19 बजे: पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स
भारत: धक्षन शशिकुमार (हीट-3), आर्यन नेहरा (हीट-4)
रात 11:35: पुरुष 400 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल
भारत: धक्षन शशिकुमार, आर्यन नेहरा
बता दें कि फाइनल में जगह हीट्स से क्वालिफाई करने पर मिलेगी, यह मेडल के लिए होगा
मुक्केबाजी
शाम 4:00 बजे: पुरुष 60 किग्रा, राउंड ऑफ 32
सचिन सिवाच (भारत) बनाम केओमा अल-अहमदीह (कनाडा)
लचेयर बास्केटबॉल (3x3)
शाम 4:35 बजे: महिला पूल-B
वेल्स बनाम भारत (लक्ष्मी रायन्नावर, रितु इरेंगबम, रीना गुप्ता, मीनाक्षी जाधव)
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स
रात 8:15 बजे: महिला टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन (सबडिविजन-1)
भारत: प्रणति नायक, निश्का अग्रवाल, ईशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंत.
Commonwealth Games LIVE Updates: भारत को पहला मेडल, झंडू कुमार ने जीता ब्रान्ज मेडल
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में झंडू कुमार ने भारत को पहला मेडल दिलाया. पैरा पावरलिफ्टर ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. झंडू को देश के लिए पहला मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "झंडू कुमार का शानदार प्रदर्शन..उन्होंने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए मेडल का खाता खोला है. झंडू को बधाई. उनकी यह उपलब्धि उनकी जबरदस्त ताकत, अटूट संकल्प और बरसों की अनुशासित मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है. हर चुनौती का सामना करते हुए और इंटरनेशनल मंच पर शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है और अनगिनत भारतीयों को प्रेरित किया है."
Commonwealth Games LIVE Updates: भारत में किस चैनल पर होगा लाइव टेलीकास्ट
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Network के चैनलों पर किया जाएगा, फैन्स SonyLIV मोबाइल ऐप पर CWG की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में देख सकते हैं.
Commonwealth Games LIVE Updates: तीसरे दिन भारत के अहम इवेंट्स
🇮🇳 CWG 2026 | India’s Schedule for July 25— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 25, 2026
Second day awaits Team India in Glasgow with action across Lawn Bowls, Boxing, Swimming, 3x3 Wheelchair Basketball, and Artistic Gymnastics.
👀 Key events to watch:
🥊 Sachin Siwach opens his boxing campaign in the Men’s 60kg Round of… pic.twitter.com/XPuaYtPJOm
Commonwealth Games LIVE Updates: भारत की नजर मेडल हासिल करने पर
आज तीसरे दिन भारत के खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने परफॉर्मेंस से भारतीयों का दिल जीतने की कोशिश करेंगे. ग्लासगो में टीम इंडिया कई इवेंट्स में फिर से एक्शन में है और एथलीट शुरुआती दो दिनों के मोमेंटम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.