दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश

Cristiano Ronaldo Becomes First Billionaire Footballer​​​​​​​: क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के ऐसे पहले फुटबॉलर बन गए हैं. जिन्होंने अरबपतियों की लिस्ट में जगह बनाई है.

दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
Cristiano Ronaldo
  • क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए हैं.
  • उनकी वर्तमान संपत्ति लगभग 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर बताई गई है.
  • रोनाल्डो की कुल संपत्ति भारतीय रुपये में करीब बारह हजार तीन सौ पचास करोड़ है.
Cristiano Ronaldo Becomes First Billionaire Footballer: पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है. वह दुनिया के ऐसे पहले फुटबॉलर बन गए हैं. जिन्होंने अरबपतियों की लिस्ट में जगह बनाई है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौजूदा संपत्ति 1.4 अरब डॉलर है. भारतीय रुपये में देखें तो यह धनराशि करीब 12,352 करोड़ रुपये के आस पास आती है. 

रोनाल्डो ने 2002 से 2023 के बीच 550 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमाई की 

40 वर्षीय दिग्गज ने 2002 से 2023 के बीच 550 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमाई की थी. यह धनराशि उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे बड़े यूरोपीय क्लबों के साथ खेलने और निवेश एवं एंडोर्समेंट से हासिल हुई था.  

नाइकी से मिलता है 18 मिलियन डॉलर

रोनाल्डो के कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया Nike का ब्रांड है. इस डील से उन्हें प्रत्येक साल करीब 18 मिलियन डॉलर प्राप्त होता है. भारतीय रुपयों में यह राशि 160 करोड़ रुपये के आस पास होती है. Nike के अलावा वह Armani, Herbalife और Clear जैसे कई अन्य ग्लोबल ब्रांड्स से भी जुड़े हुए हैं.

सोशल मीडिया पर नंबर-1 हैं रोनाल्डो

रोनाल्डो का सोशल मीडिया पर कोई सानी नहीं है. Instagram पर उनके फॉलोअर्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है. यहां 665 मिलियन से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं. जहां वह एक पोस्ट से करोड़ों में कमाई करते हैं.

रोनाल्डो का अल-नासर में जाना साबित हुआ मील का पत्थर

साल 2023 में रोनाल्डो का सऊदी के फुटबॉल क्लब अल-नासर के साथ करार करना उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ. इस फुटबॉल क्लब से उन्हें सालाना करीब 200 मिलियन डॉलर  (17,760 करोड़ रुपये) प्राप्त होता है. यही नहीं उस दौरान उन्हें 30 मिलियन डॉलर (2,664 करोड़ रुपये) का साइनिंग बोनस भी मिला था. 

