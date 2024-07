'मुझे भी वर्ल्ड कप विनर्स जैसा सम्मान चाहिए', क्रिकेटरों पर धनवर्षा देख बैडमिंटन स्टार ने की खास डिमांड

Chirag Shetty Big Statement: हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को मात देते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बनी भारतीय टीम पर जमकर पैसों की बारिश हुई है. आईसीसी की तरफ से जो इनाम मिले वो तो मिले ही. बीसीसीआई ने भी खिलाड़ियों के ऊपर इनाम के रूप में जी खोलकर पैसा लुटाया है. यही वजह है कि देश के अन्य खिलाड़ी इस दोहरे भेदभाव से नाराज हैं. देश के बैडमिंटन स्टार चिराग शेट्टी ने तो आवाज भी उठाई है. उनका कहना है भारतीय क्रिकेटरों को ट्रॉफी जितने पर इतना सम्मान मिल रहा है तो उन्हें भी मिलना चाहिए. क्योंकि उन्होंने ने भी तो थॉमस कप अपने नाम करते हुए इतिहास रचा था. यह कप टी20 वर्ल्ड कप से कम नहीं है.

27 वर्षीय बैडमिंटन स्टार के मुताबिक, ''थॉमस कप अपने नाम करना वर्ल्ड कप जितने के बराबर जैसा ही है. सरकार अगर वर्ल्ड कप जितने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है तो फिर उन्हें मेरे प्रयास को भी सम्मान और पहचान देना चाहिए. मुझे क्रिकेट के खिलाफ नहीं देखा जाए. हम सबने टीम इंडिया की जीत को सेलिब्रेट किया है. हालांकि, राज्य सरकार ने तो मुझे सम्मानित नहीं किया. पैसों की तो बात ही छोड़ दें.''

India's badminton player Chirag Shetty said, "Thomas Cup is equivalent to winning the World Cup. When the government honours World Cup winners, they should've also recognised my efforts. I've nothing against cricket, we all celebrated India's win, but the state government didn't… pic.twitter.com/A991JmYKka