क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आखिर ऐसी क्या हुई गलती, जो मां को देखकर बीच मैदान में रोने लगे, VIDEO

Cristiano Ronaldo Crying After Missing Penalty vs Slovenia: बड़े से बड़े इंसान को दुःख में अपनी मां के सामने रोते हुए देखा गया है. मां ही एक ऐसी शख्स होती है जिसके सामने लोग अपने दुःख के सारे सागर को उड़ेल देते हैं. ऐसा ही कुछ वाक्या बीते रविवार (30 जून) को यूईएफए यूरो 2024 में देखने को मिला. स्लोवेनिया के खिलाफ मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेनल्टी से गोल दागने में चूक गए. इसके बाद मैदान में उन्हें काफी निराश देखा गया. ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अभी रो पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को संभाले रखा. लेकिन उनका धैर्य जवाब तब दे गया जब उनकी मां दर्शक दीर्घा में रोते हुए दिखाया गया. स्क्रीन पर जैसे ही रोनाल्डो ने अपनी मां को रोते हुए देखा. वह भी मैदान में फफककर रोने लगे.

इस दौरान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस भी अपने स्टार खिलाड़ी को ऐसे में निराश देखकर काफी दुखी हैं. लोगों को अपने चहेते खिलाड़ी को सांत्वना देते हुए भी देखा जा रहा है.

The moment Cristiano Ronaldo saw his mother crying in the stands, he broke down into tears. He missed the penalty for Portugal and couldn't forgive himself 😭😭💔💔pic.twitter.com/qOV6E8LCA4