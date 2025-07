क्या एक दूसरे को डेट कर रहे हैं कार्लोस अल्कराज और एम्मा राडुकानू?

Are Carlos Alcaraz And Emma Raducanu Dating Each Other? स्पेनिश टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके चाहने वालों की एक लंबी फैन फॉलोइंग है. ब्रिटिश महिला टेनिस स्टार एम्मा राडुकानू के भी लोग दीवाने हैं. पिछले कुछ दिनों में इन दोनों युवा सितारों को लेकर काफी खबरें सामने आई हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं कि ये दोनों स्टार एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. इन खबरों को जोर तब और मिली जब उन्होंने घोषणा की कि वह विंबलडन ओपन के मिक्स्ड डबल्स में एक साथ शिरकत करेंगे. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है. इनके चाहने वाले फैंस इन्हें टेनिस के गलियारों की नई 'गोल्डन पेयर' करार दे रहे हैं.

कार्लोस अल्कराज और एम्मा राडुकानू के प्रेम की केमिस्ट्री यूके टेबलॉइड्स, निस ब्लॉग्स और यहां तक कि द गार्जियन और जीबी न्यूज जैसे मुख्यधारा के प्रकाशनों में भी ट्रैक किया जा रहा है. हाल ही में उनके दिए गए इंटरव्यू और सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ नजर आने की घटना ने भी आग में घी डालने का काम किया है. सोशल मीडिया पर इन दोनों स्टार को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं.

हालांकि, सोशल मीडिया पर कार्लोस अल्कराज और एम्मा राडुकानू के बारे में जो भी बातें चल रही है. उनकी इन दोनों स्टार खिलाड़ियों ने कभी पुष्टि नहीं की है. बल्कि उन्होंने इसका खंडन ही किया है. उनका कहना है वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और मौजूदा समय में अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं.

