दिल्ली में धमाके के बाद नोएडा के सेक्टर 18 में सर्च ऑपरेशन, सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर

- दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद नोएडा में हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है
- नोएडा के सेक्टर 18 सहित अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है
- मेट्रो स्टेशनों के आसपास पुलिस गश्त और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है
दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के बाद नोएडा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. पुलिस यहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग कर रही है. खासकर नोएडा सेक्टर 18 में तलाशी अभियान चल रहा है. इसके अलावा शहर के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी पुलिस फोर्स तलाशी कर रही है.
🔴#BREAKING | दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा- 'धमाका कैसे हुआ, अभी कहना मुश्किल'#Delhi | #RedFort | #Blast | #AmitShah | @SyyedSuhail | @ashutoshjourno | @shubhankrmishra pic.twitter.com/JvbjZIb124— NDTV India (@ndtvindia) November 10, 2025
नोएडा में संदेह वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है. इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है. हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस सोशल मीडिया पर लोगों की गतिविधि पर भी नजर रख रही है.
🔴#BREAKING | दिल्ली धमाका मामले में कई जांच एजेंसियां मौके पर पहुंची#Delhi | #RedFort | #Blast | @SyyedSuhail | @ashutoshjourno | @shubhankrmishra pic.twitter.com/eeB2TwBDGQ— NDTV India (@ndtvindia) November 10, 2025
नोएडा के अलावा पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है. इसके साथ ही खासकर बिहार में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. यहां कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है. इसके साथ ही मुंबई, उत्तराखंड, केरल, हरियाणा में भी अलर्ट है. चांदनी चौक, जिस इलाके में धमाका हुआ, वहां कल बाजार बंद रहेंगे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं