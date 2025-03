'जब मेरी बेटी सुरक्षित नहीं...', महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी से छेड़खानी

केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले मनचलों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है. रक्षा खडसे ने बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. डीवाईएसपी कुषणात पींगड़े ने बताया कि 28 फरवरी 2025 को कोथरी गांव की यात्रा के दौरान आरोपी अनिकेत भुई, पीयूष मोरे, सोहम कोडी, अनुज पाटिल, किरण माली और सचिन पालवे ने तीन या चार लड़कियों पर अनुचित टिप्पणी की थी. हमने छेड़छाड़, पोक्सो और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

डीवाईएसपी कुषणात पींगड़े ने बताया, 'इनमें से एक आरोपी अनिकेत के ऊपर पहले भी दो-चार मामले दर्ज हुए थे. केंद्रीय मंत्री के सुरक्षा गार्ड के साथ मेले में हाथापाई हुई थी. उसकी भी शिकायत ली गई है और इस मामले में मामला दर्ज किया गया है.' फिलहाल केंद्रीय मंत्री की शिकायत पर पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने रविवार को मीडिया को बताया, 'शुक्रवार रात को मेरी बेटी मुक्ताईनगर में मेला देखने गई थी. इस दौरान कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की. इस मामले को लेकर आज मैं पुलिस स्टेशन आई हूं और दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.'

