मुंबई में UPSC पास कराने के नाम पर 60 लाख की ठगी, नकली CID अफसर गिरफ्तार, साथी फरार

गिरफ्तार आरोपी का नाम याकूब गफूर शेख है, जो खुद को CID ऑफिसर बताकर लोगों को धोखा देता था. उसका साथी विजय चौधरी, जिसने खुद को UPSC परीक्षा प्रक्रिया का वरिष्ठ अधिकारी बताया था, पुलिस की पकड़ से बाहर है.

प्रतीकात्कम तस्वीर
  • मुंबई के मालवणी इलाके में एक होटल व्यवसायी को UPSC परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर ठगी की गई थी
  • याकूब गफूर शेख ने खुद को CID ऑफिसर बताकर और विजय चौधरी ने UPSC अधिकारी होने का दावा किया था
  • पीड़ित इरशाद खान ने अपने बेटे के लिए करीब साठ लाख रुपये ठगों को विभिन्न माध्यमों से दिए थे
मुंबई:

मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मुंबई के मालवणी इलाके के एक होटल कारोबारी को दो ठगों ने UPSC परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर करीब 60 लाख रुपये का चूना लगा दिया. पुलिस ने इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी अब भी फरार है.

गिरफ्तार आरोपी का नाम याकूब गफूर शेख है, जो खुद को CID ऑफिसर बताकर लोगों को धोखा देता था. उसका साथी विजय चौधरी, जिसने खुद को UPSC परीक्षा प्रक्रिया का वरिष्ठ अधिकारी बताया था, पुलिस की पकड़ से बाहर है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित होटल व्यवसायी इरशाद खान का बेटा सद्दाम, जो कॉमर्स ग्रेजुएट है, चार बार UPSC परीक्षा में असफल हो चुका था. पांचवीं बार की तैयारी के दौरान इरशाद की मुलाकात याकूब शेख से हुई. याकूब अक्सर उसके होटल में आता-जाता था और खुद को CID अफसर बताकर रसूख दिखाता था. बातचीत के दौरान उसने इरशाद से कहा कि उसके “कॉन्टैक्ट्स” की मदद से उसका बेटा परीक्षा में पास हो सकता है.

याकूब ने इरशाद की पहचान विजय चौधरी से करवाई, जिसने खुद को दिल्ली में UPSC का बड़ा अधिकारी बताया. चौधरी ने यहां तक दावा किया कि परीक्षा के नतीजे उसके हाथ में हैं और पैसे देने पर रिजल्ट बदल सकता है. भरोसा जीतने के लिए उसने फोन पर खुद को दिल्ली कमिश्नर और UPSC का चीफ अधिकारी तक कह डाला.

इस झांसे में आकर इरशाद ने अलग-अलग किस्तों में कैश और ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए करीब 60 लाख रुपये दे दिए लेकिन लाखों रुपये जाने के बावजूद उसके बेटे का रिजल्ट नहीं बदला. उल्टा जब इरशाद ने सवाल उठाए तो ठगों ने नई-नई बहानेबाजी शुरू कर दी और यहां तक कह दिया कि उसके बेटे के धर्म की वजह से रिजेक्शन हुआ.

आखिरकार ठगी का अहसास होने पर इरशाद ने मालवणी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने याकूब शेख को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. वहीं, उसका साथी विजय चौधरी अब भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

