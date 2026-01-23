विज्ञापन
पुणे की सोसाइटी में 5 साल के बच्चे को रौंदते हुई निकली कार, वीडियो देख कांप जाएंगे

Pune News: जैसे ही कार चालक को एहसास हुआ कि कार के सामने बच्चा आ गया है वह नन-फानन में नीचे उतरा और घायल बच्चे को उठाकर अपनी ही कार से निजी अस्पताल ले गया. हालांकि, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

बच्चे को कार ने रौंदा.
  • पुणे के लोणी कालभोर इलाके की जॉय नेस्ट सोसाइटी में पांच साल के बच्चे की कार के चपेट में आने से मौत हो गई
  • घटना दोपहर 3.30 बजे हुई जब बच्चा अपनी नानी के साथ सोसाइटी परिसर में साइकिल चला रहा था
  • कार चालक ने बच्चे को कुचलने के बाद घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी
पुणे:

महाराष्ट्र के पुणे की एक सोसायटी से एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई है. सोसायटी परिसर में अपनी साइकिल के साथ खेल रहे एक 5 साल के मासूम बच्चे की सामने से आ रही कार की चपेट में आने से मौत हो गई. रूह कंपा देने वाली ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. अब यह वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. मामला पुणे के लोणी कालभोर इलाके  का है. यहां के एक सोसाइटी परिसर में बच्चा अपनी साइकिल के साथ खेल रहा था. तभी वह सामने से आ रही कार की चपेट में आ गया. 

मृतक बच्चे का नाम निष्कर्ष आश्वत स्वामी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 5 साल थी. निष्कर्ष अपने परिवार के साथ लोणी कालभोर की 'जॉय नेस्ट सोसाइटी' में रहता था. दिल दहलादेने वाला ये मामला सोमवार, 19 जनवरी की दोपहर 3.30 बजे का है. बच्चा अपनी नानी, सरस्वती रेड्डी के साथ सोसाइटी परिसर में खेल रहा था. उसी समय वहां एक तेज रफ्तार कार सामने से आई, वह बच्चे पर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे निकल गई. बच्चा चलती कार के सामने एक दम से आया औ कार चालक को जब तक कुछ समझ आता कार उसको कुचलकर आगे निकल चुकी थी. 

जैसे ही कार चालक को एहसास हुआ कि कार के सामने बच्चा आ गया है वह नन-फानन में नीचे उतरा और घायल बच्चे को उठाकर अपनी ही कार से निजी अस्पताल ले गया. हालांकि, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.  पीड़ित परिवार ने इस मामले में लोणी कालभोर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 
 

