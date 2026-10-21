दशहरे पर कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन कर लौट रहे 7 दोस्तों के साथ हादसा; स्कॉर्पियो-ट्रक टक्कर में 4 की मौत

दशहरा पर्व पर कोल्हापुर स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए गए सात युवकों का घर लौटते समय दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सतारा जिले के कराड शहर के पास पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर बने नए सिक्स-लेन फ्लाईओवर पर उनकी स्कॉर्पियो एक ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. NDTV को प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी युवक सतारा जिले के कातरखटाव गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. एनडीटीवी के लिए सतारा से राहुल तपसे की रिपोर्ट.

नए फ्लाईओवर पर हुई ट्रक से जोरदार टक्कर

ये हादसा कराड शहर के पास हाल ही में यातायात के लिए खोले गए नए सिक्स-लेन फ्लाईओवर पर हुई. देर रात स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी सात युवक दशहरे के अवसर पर कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने गए थे. दर्शन के बाद वे अपने गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया.

ट्रक से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो का हाल

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चार युवकों की मौत

दुर्घटना में चार युवकों की जान चली गई. मृतकों की पहचान तेजस देशमुख (25 वर्ष), सागर निंबालकर (23 वर्ष), सुयश चिंचकर (20 वर्ष) और रोहित धोत्रे (21 वर्ष) के रूप में हुई है. हादसे में स्कॉर्पियो चला रहे तेजस देशमुख की भी मौत हो गई.

ये दोस्त थे सवार

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तीन युवक अस्पताल में भर्ती

दुर्घटना में घायल हुए ऋतुराज दुबले (21 वर्ष), शंतनू शिंगाडे (20 वर्ष) और अमन तांबोली (23 वर्ष) को तत्काल उपचार के लिए कराड के कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल में उनका इलाज जारी है. चिकित्सक उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

हाल ही में शुरू हुआ था फ्लाईओवर

स्थानीय लोगों के अनुसार कराड के पास बना यह नया सिक्स-लेन फ्लाईओवर कुछ ही दिन पहले आम यातायात के लिए खोला गया था. इस पुल पर हुआ यह पहला बड़ा और बेहद गंभीर सड़क हादसा बताया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

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