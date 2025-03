ईद से पहले बीड की मस्जिद में विस्फोट, ओवैसी ने पूछा- क्या ये आरोपी आतंकी नहीं, UAPA क्यों नहीं लगाई?

Beed Mosque Blast: ईद से पहले महाराष्ट्र के बीड में एक मस्जिद में रविवार को हुए धमाके के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में फोर्स की तैनाती की गई है. पुलिस अधिकारियों की ओर से घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों, विजय राम घावने (22) और श्रीराम अशोक सागड़े (24) को गिरफ्तार किया है. दोनों गेवराई तालुका बीड के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

धमाके से पहले आरोपी ने हाथ में बम लिए बनाए वीडियो

दूसरी ओर इस घटना पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "महाराष्ट्र के बीड में 29 मार्च को सुबह 2:30 बजे विजय गव्हाने और श्रीराम सागड़े ने मस्जिद को निशाना बनाकर धमाका किया. विजय ने जिलेटिन स्टीक्स के साथ अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया था. इससे साफ है कि उसे भरोसा है कि उसे हीरो की तरह ट्रीट किया जाएगा."

धमाके से मस्जिद को पहुंचा काफी नुकसान

ओवैसी ने आगे लिखा कि इस धमाके में मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा है. हमले ने गांव के मुसलमानों को हिलाकर रख दिया है. शफीक भाऊ और खिजर पटेल की हमारी एआईएमआईएम टीम मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज करवाने में मदद की.

In Beed Maharashtra, on 29th March, 2:30 AM a masjid was targeted in a blast by Vijay Gavhane and Shriram Sagde. Vijay had even posted a video of himself with gelatine sticks. It's clear that he's confident of being treated as a hero. The masjid suffered grave damage and the… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 30, 2025

ओवैसी ने पूछा- क्या ये आतंकी नहीं, UAPA क्यों नहीं लगाई

ओवैसी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया कि घटना में शामिल आरोपियों पर बीएनएस और आईईए की कमजोर धाराएं ही क्यों लगाई गईं, UAPA क्यों नहीं? क्या वे आतंकवादी नहीं हैं? क्या इन आरोपियों को बुलडोजर न्याय मिलेगा? क्या उन्हें मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए मुआवजा देना होगा?

ओवैसी ने पूछा, "इन 'संस्कारी' लोगों को किसने उकसाया? क्या यह कोई फिल्म थी या मुसलमानों के खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण थे?"

बीड के अर्धमसाला गांव के मस्जिद में हुआ ब्लास्ट

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के बीड के अर्धमसाला गांव में रविवार को एक मस्जिद के पास हुए संदिग्ध विस्फोट में दीवारें और फर्श क्षतिग्रस्त हो गए. जिलेटिन की छड़ें बरामद की गईं और दो लोगों को हिरासत में लिया गया. एसपी नवनीत कामत ने कहा कि हमें सुबह 4 बजे मस्जिद में धमाके की सूचना मिली थी. एक घंटे के अंदर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्राथमिकी दर्ज कर आगे की छानबीन जारी है.

Beed, Maharashtra: SP Navneet Kawat says, "We received a call from the village sarpanch at 4 AM, and the local police arrived within 200 minutes. Within an hour, our Additional SP, BDDS team and other officials reached the spot. The incident involved a blast at a mosque using… https://t.co/0se9WnuwYR pic.twitter.com/nwzeBIFATE — IANS (@ians_india) March 30, 2025

पुलिस ने लोगों से शांत रहने की अपील की. मस्जिद पर हुए इस हमले के बाद से मुस्लिम समुदाय में गुस्से का माहौल है.

सीएम बोले- पुलिस को सख्ती से जांच का आदेश

मस्जिद में हुए ब्लास्ट के संदर्भ में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमें इस घटना की जानकारी मिली है. यह किसने किया है, हमें यह भी जानकारी मिल गई है. इस घटना को लेकर वह बेहद चिंतित हैं और पुलिस को सख्ती से जांच करने का आदेश दिया है.

#WATCH | Nagpur: On an explosion reported at a mosque in Beed, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "The information has been received; the information about who did it has also been received. The concerned SP will give the rest of the information." pic.twitter.com/mG0WThblh2 — ANI (@ANI) March 30, 2025

अबू आजमी बोले- रोज हो रही नफरत भरी बातों का नतीजा

बीड में मस्जिद में हुए धमाके से जुड़े सवाल पर सपा सांसद अबू आजमी ने कहा कि यह मुसलमानों के खिलाफ रोजाना नफरत भरी बातें करने का नतीजा है. देश में अघोषित आपातकाल है, अघोषित हिंदू राष्ट्र है. हम अपनी जमीन पर अपने पैसे से बनाए घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, यह कैसा समय आ गया है.