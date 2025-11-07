विज्ञापन
विशेष लिंक

विवाद के बाद डील रद्द, बेटे पर लगे आरोपों पर अजित पवार बोले- उसे पता नहीं था कि यह सरकारी जमीन है

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर करोड़ों की कीमती जमीन कम कीमत में खरीदने का आरोप लगा है. इस मामले में दो FIR भी दर्ज हुई है. अब इस मामले में अजित पवार ने सामने आकर कहा- डील रद्द कर दी गई है. जांच कमेटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी.

Read Time: 3 mins
Share
विवाद के बाद डील रद्द, बेटे पर लगे आरोपों पर अजित पवार बोले- उसे पता नहीं था कि यह सरकारी जमीन है
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार.
  • महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के बेटे पार्थ पर 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है.
  • इस मामले में दो FIR दर्ज की गई हैं और पुलिस जांच कर रही है, दलित समाज के लोग सड़कों पर भी उतरे हैं.
  • अजित पवार ने कहा कि विवादित जमीन की डील रद्द कर दी गई है. जांच कमेटी बना दी गई है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

Parth Pawar land Scam Case: 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदने के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को लेकर राज्य का राजनीति गरमा गई है. इस मामले में दो FIR दर्ज की चुकी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. शुक्रवार को इस जमीन खरीद घोटाले के खिलाफ दलित समाज के लोग पुणे में सड़कों पर भी उतरे. बढ़ते विवाद के बीच अब इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है. अजित पवार ने कहा- पुणे की जिस विवादित जमीन को मेरे बेटे पार्थ पवार से जुड़ा बताया जा रहा है, वह डील रद्द कर दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्थ को यह नहीं पता था कि उक्त जमीन सरकारी है. 

सीएम को कहा- वो जांच के आदेश दे सकते हैंः अजित पवार

अजित पवार ने आगे कहा, "मैंने अपने पिछले 35 साल के राजनीतिक जीवन में कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. अगर मेरे परिवार या मेरे किसी करीबी ने कुछ गलत करने की कोशिश की, तो मैंने कभी उसका समर्थन नहीं किया." अजित पवार ने इस मामले में बेटे का बचाव करते हुए कहा कि मैंने पूरे मामले की जानकारी ली. सीएम फडणवीस को फोन कर कहा कि वो जांच के आदेश दे सकते हैं.

सभी दस्तावेज और लेन-देन रद्दः अजित पवार

अजित पवार ने आगे कहा कि सभी दस्तावेज़ और लेन-देन अब रद्द कर दिए गए हैं. संबंधित मामले में आरोपों की जांच के लिए आज अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व और पुणे संभागीय आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है. रिपोर्ट एक महीने में पेश की जाएगी.

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मैं अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को आदेश देता हूं कि यदि कोई मेरे नाम का प्रयोग करके किसी भी कार्य या लेन-देन के लिए दबाव डालता है, तो वे अब किसी भी दबाव में न आएं और किसी भी प्रकार के गलत कार्य में शामिल न हों.

किसने लेनदेन की, किसने दबाव बनाया... सबकी होगी जांच

संबंधित मामले में अभी तक कोई लेन-देन नहीं हुआ है. उक्त मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है. किसने अधिकारियों पर दबाव बनाया, कौन शामिल था, किसने लेनदेन किया, सबकी जांच की जाएगी. मालूम हो कि अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर पुणे में दो बेशकीमती जमीन सस्ते में खरीदने का आरोप लगा है.

यह भी पढ़ें - 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में, महाराष्ट्र डिप्टी CM अजित पवार के बेटे पार्थ पर गंभीर आरोप, FIR दर्ज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajit Pawar, Parth Pawar Land Scam, Parth Pawar Land Scam Case, Parth Pawar Land Scam Pune, Parth Pawar Land Scam Worth 1800 Crores
Get App for Better Experience
Install Now