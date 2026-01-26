विज्ञापन
विशेष लिंक

गणतंत्र दिवस पर शासकीय स्कूल में तिरंगे का अपमान? हंसिए से काटने का VIDEO वायरल

सागर जिले के शासकीय स्कूल हनौता में गणतंत्र दिवस के दौरान तिरंगे को हंसिए से काटने का वीडियो वायरल हुआ है. घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
गणतंत्र दिवस पर शासकीय स्कूल में तिरंगे का अपमान? हंसिए से काटने का VIDEO वायरल

मध्य प्रदेश के सागर जिले से शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राहतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हनौता (परीक्षित) के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के कथित अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक हंसिए से तिरंगे को काटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है.

ध्वजारोहण के दौरान पाइप में फंसा तिरंगा

जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं और ग्रामीण मौजूद थे. इसी दौरान परिसर में लगे तिरंगे की रस्सी पाइप में फंस गई. काफी देर तक झंडे को निकालने का प्रयास किया गया. एक व्यक्ति को पाइप पर चढ़ाया गया, लेकिन झंडा बाहर नहीं आ सका. 

हंसिए से काटा गया तिरंगा, वीडियो हुआ वायरल

इसके बाद स्कूल भवन से दूसरी पाइप की मदद से फंसे हुए पाइप को अपनी ओर खींचा गया. इसी दौरान झंडा निकालने के लिए हंसिए का उपयोग किया गया, जिससे तिरंगा कटकर दो टुकड़ों में हो गया. पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

ग्रामीणों में नाराजगी, जानबूझकर अपमान का आरोप

वायरल वीडियो को लेकर ग्रामीणों और युवाओं में भारी नाराजगी है. लोगों का कहना है कि यह राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान है. ग्रामीणों का आरोप है कि तिरंगा पहले से स्कूल परिसर में लगा हुआ था और जब वह नहीं निकला तो जानबूझकर हंसिए से काटा गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

सरपंच प्रतिनिधि ने आरोप किए खारिज

वहीं सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा ने आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि तिरंगा हवा में उड़कर पाइप में फंस गया था और निकालने के प्रयास में वह दो-तीन टुकड़ों में टूट गया. उनके अनुसार झंडे को जानबूझकर नहीं काटा गया.

ग्रामीणों का दावा, काटने के बाद दूसरा झंडा फहराया गया

ग्रामीणों और युवाओं ने इस दावे को गलत बताया है. उनका कहना है कि तिरंगा जानबूझकर काटा गया और इसके बाद उसी पाइप के बगल में दूसरे झंडे का ध्वजारोहण किया गया, जो राष्ट्रीय ध्वज का सीधा अपमान है.

ग्राम निवासी राहुल यादव ने बताया कि उनके सामने ही राष्ट्रीय ध्वज खंभे में फंस गया था और उसे निकालने के लिए हंसिए से काटा गया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज चाहे नया हो या पुराना, उसका अपमान देश के अपमान के समान है. ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
MP News, MP Hindi News, MP Latest News, Madhya Pradesh News, Madhya Pradesh Hindi News
Get App for Better Experience
Install Now