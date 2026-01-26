गणतंत्र दिवस पर शासकीय स्कूल में तिरंगे का अपमान? हंसिए से काटने का VIDEO वायरल

मध्य प्रदेश के सागर जिले से शिक्षा विभाग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राहतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हनौता (परीक्षित) के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के कथित अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक हंसिए से तिरंगे को काटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है.

ध्वजारोहण के दौरान पाइप में फंसा तिरंगा

जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल परिसर में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं और ग्रामीण मौजूद थे. इसी दौरान परिसर में लगे तिरंगे की रस्सी पाइप में फंस गई. काफी देर तक झंडे को निकालने का प्रयास किया गया. एक व्यक्ति को पाइप पर चढ़ाया गया, लेकिन झंडा बाहर नहीं आ सका.

हंसिए से काटा गया तिरंगा, वीडियो हुआ वायरल

इसके बाद स्कूल भवन से दूसरी पाइप की मदद से फंसे हुए पाइप को अपनी ओर खींचा गया. इसी दौरान झंडा निकालने के लिए हंसिए का उपयोग किया गया, जिससे तिरंगा कटकर दो टुकड़ों में हो गया. पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

ग्रामीणों में नाराजगी, जानबूझकर अपमान का आरोप

वायरल वीडियो को लेकर ग्रामीणों और युवाओं में भारी नाराजगी है. लोगों का कहना है कि यह राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान है. ग्रामीणों का आरोप है कि तिरंगा पहले से स्कूल परिसर में लगा हुआ था और जब वह नहीं निकला तो जानबूझकर हंसिए से काटा गया.

सरपंच प्रतिनिधि ने आरोप किए खारिज

वहीं सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा ने आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि तिरंगा हवा में उड़कर पाइप में फंस गया था और निकालने के प्रयास में वह दो-तीन टुकड़ों में टूट गया. उनके अनुसार झंडे को जानबूझकर नहीं काटा गया.

ग्रामीणों का दावा, काटने के बाद दूसरा झंडा फहराया गया

ग्रामीणों और युवाओं ने इस दावे को गलत बताया है. उनका कहना है कि तिरंगा जानबूझकर काटा गया और इसके बाद उसी पाइप के बगल में दूसरे झंडे का ध्वजारोहण किया गया, जो राष्ट्रीय ध्वज का सीधा अपमान है.

ग्राम निवासी राहुल यादव ने बताया कि उनके सामने ही राष्ट्रीय ध्वज खंभे में फंस गया था और उसे निकालने के लिए हंसिए से काटा गया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज चाहे नया हो या पुराना, उसका अपमान देश के अपमान के समान है. ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.