VIDEO: गणतंत्र दिवस समारोह में चले लात-घूंसे! अतिथि शिक्षक को कुर्सियों से पीटा, चार के खिलाफ केस दर्ज

Shivpuri Republic Day Violence: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उस समय अफरा‑तफरी मच गई, जब परेड ग्राउंड की ओर बच्चों को ले जा रहे एक अतिथि शिक्षक की कुछ लोगों ने लात‑घूसों और कुर्सियों से जमकर पिटाई कर दी. सिर्फ रास्ता देने के लिए कहने पर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है.

रास्ता मांगने पर विवाद, फिर मारपीट

घटना शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के इंडोर स्टेडियम/परेड ग्राउंड की है. 26 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे अतिथि शिक्षक विशाल सिंह, जो इंद्रा कॉलोनी निवासी और सीएम राइज स्कूल में कार्यरत हैं, बच्चों को लेकर कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे थे. उन्होंने रास्ते में खड़े कुछ लोगों से बस इतना कहा कि वे थोड़ा रास्ता दें, लेकिन इसी बात पर बहस शुरू हो गई और बात देखते ही देखते विवाद में बदल गई.

कुर्सियों और लात‑घूसों से की पिटाई

शिकायत के अनुसार, रास्ता मांगने पर कुछ लोगों ने पहले तो अभद्र गालियां देना शुरू कर दिया. जब शिक्षक ने इसका विरोध किया, तो तीन‑चार लोगों ने उन पर हमला कर दिया. भीड़ में मौजूद लोगों ने लात‑घूंसों से मारपीट की और यहां तक कि कुर्सियों से भी पिटाई की. घटना के दौरान शिक्षक के दाहिने गाल और जबड़े में चोटें आईं. गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में बच्चे सुरक्षित बच गए.

हमलावरों की पहचान और आरोप

पीड़ित ने हमलावरों की पहचान सहदेव यादव, महेश यादव (मानीपुरा), गिर्राज यादव (टुडयावत) और पुष्पेंद्र गुर्जर (पिछोर, थाना तेदुआ) के रूप में की है. बताया गया है कि मौके पर मौजूद रणवीर गुर्जर और केशव गुर्जर ने बीच‑बचाव करने की कोशिश भी की. शिकायत में यह भी आरोप है कि आरोपियों ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी.

वायरल वीडियो और पुलिस की कार्रवाई

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया. शिक्षक की शिकायत पर कोलारस थाना पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.