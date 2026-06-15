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Road Accident: पचमढ़ी स्टेट हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौके पर ही मौत और दो हुए घायल

पिपरिया-पचमढ़ी स्टेट हाईवे पर सोमवार शाम करीब 4 बजे एक तेज रफ्तार बोलेरो कार मटकुली के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. तामिया से समनापुर जा रहे इस वाहन में सवार 7 लोगों में से 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

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Road Accident: पचमढ़ी स्टेट हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौके पर ही मौत और दो हुए घायल
पचमढ़ी स्टेट हाइवे भीषण सड़क हादसे के शिकार बोलेरो.
Sanjay Dubey

Pachmarhi Road Accident: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के पिपरिया पचमढ़ी स्टेट हाइवे पर सोमवार की शाम चार बजे के करीब एक बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए. दरअसल, तामिया से समनापुर आ रही बोलेरो अनियंत्रित होकर मटकुली के नजदीक एक पेड़ से जा टकराई. इस हादसे में बोलेरो में सवार 7 लोगों में से पांच की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दो घायल हो गए.

पिपरिया स्टेशन रोड थाना प्रभारी मदन पवार ने बताया बोलेरो का ड्राइवर प्रदीप धुर्वे , ज्योति धुर्वे , अक्षत धुर्वे , पंचम ठाकुर , कुलदीप ठाकुर की मौके पर मौत हो गई. वहीं, आकाश और शरद घायल हैं, जिनका इलाज पिपरिया सिविल अस्पताल में जारी है. 

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ये हादसा उस वक्त हुआ, जब ये लोग तामिया से वापिस आते समय बोलेरो के आगे एक मोटरसाइकिल सवार चल रहा था, जिसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने बोलेरो को रास्ते से उतार दिया, इसके बाद बोलेरो एक पेड़ से टकराकर पलट गई. हादसे के समय रास्ते से निकल रहे राहगीरों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पिपरिया सिविल अस्पताल भेजा गया. वहीं, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पिपरिया लाया गया.

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