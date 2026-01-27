प्रेम-विवाह करने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार का फरमान, वीडियो वायरल होने पर रतलाम पुलिस ने लिया एक्शन

Ratlam Hindi News: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. वीडियो में लोग प्रेम विवाह (Love Marriage) करने वाले युवक-युवती और उनके परिवारों का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं. एक युवक गांव की ओर से फरमान भी पढ़ रहा था. अब प्रशासन ने बहिष्कार की घोषणा करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है.

दरअसल, रतलाम जिले के पंचेवा गांव का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक कथित तौर पर गांव की ओर से फरमान पढ़ रहा है और आसपास गांव के लोग मौजूद हैं. यह वीडियो देर शाम का बताया जा रहा है. इसमें कहा गया है कि गांव में प्रेम विवाह करने वालों को किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया जाएगा और उनके परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा.

वीडियो में प्रेम विवाह करने वालों के परिवारों का हुक्का-पानी बंद करने, सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रखने और उनसे किसी भी तरह का संबंध न रखने की चेतावनी दी गई है.

लड़कियां कर रहीं प्रेम विवाह

ग्रामीणों का कहना है कि बीते छह महीनों में गांव की चार लड़कियां घर छोड़कर प्रेम विवाह कर चुकी हैं. उनका दावा है कि ऐसी घटनाओं के बाद लड़कियां माता-पिता को पहचानने से भी इनकार कर देती हैं, जिससे परिवारों को सामाजिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी बात को लेकर गांव में आक्रोश है.

ग्रामीणों के अनुसार, इस चेतावनी का उद्देश्य यह है कि गांव की अन्य युवतियां इस तरह का कदम न उठाएं और भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लग सकें.

जिला प्रशासन ने दिए आदेश

जिला प्रशासन ने वीडियो वायरल होने के बाद एक आला अफसर ने गांव जाकर लोगों को समझाया कि वे कोई भी गैरकानूनी कदम न उठाएं. जिलाधिकारी मिशा सिंह ने सोमवार को बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर इसमें नजर आ रहे लोगों की पहचान कर ली गई है. जांच में सामने आया है कि प्रेम विवाह के खिलाफ फैसले ग्राम सभा ने नहीं, बल्कि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर लिए हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस को संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) विवेक कुमार लाल ने बताया कि इन लोगों को ‘बाउंड ओवर' (किसी व्यक्ति को अच्छा आचरण बनाए रखने या शांति भंग न करने के लिए कानूनी रूप से पाबंद करना) किया जा रहा है और विस्तृत जांच के बाद आगामी कदम उठाए जाएंगे.

