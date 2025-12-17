ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा, क्या संगठन में बढ़ रहा है असंतोष?

Ratlam Congress District: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में कांग्रेस संगठन के भीतर उस समय हलचल मच गई, जब ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा के तुरंत बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष हर्ष विजय गेहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके इस अचानक फैसले को ब्लॉक स्तर की नियुक्तियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर हर्ष विजय गेहलोत की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया सामने नहीं आ सकी है. उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला. अपने इस्तीफे में उन्होंने पारिवारिक दायित्वों और विधानसभा क्षेत्र सैलाना में बढ़ी जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थता जताई है.

उल्लेखनीय है कि हर्ष विजय गेहलोत को महज चार माह पहले ही दूसरी बार जिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इतने कम समय में उनका इस्तीफा संगठन के भीतर असंतोष और आंतरिक मतभेद की ओर इशारा कर रहा है. सूत्रों के अनुसार ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पार्टी में लंबे समय से खींचतान चल रही थी, जो अब खुलकर सामने आ गई है.

इस्तीफे का असर पार्टी के कार्यक्रमों पर भी पड़ा है. मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. जिला नेतृत्व में अचानक आए बदलाव से संगठनात्मक तैयारियां प्रभावित हुई हैं. फिलहाल कांग्रेस की ओर से इस इस्तीफे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अब सभी की निगाहें प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर टिकी हैं कि वह इस राजनीतिक स्थिति से कैसे निपटता है.





