फोन कर जंगल में बुलाया, फिर काट डाला? देवास में आलू व्यापारी की दिनदहाड़े हत्या से सनसनी

मध्य प्रदेश के देवास जिले में करनावद निवासी एक आलू व्यापारी की भमोरी के समीप जंगल में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. व्यापारी का शव रविवार सुबह जंगल में मिला. मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के कई निशान पाए गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ की.
मृतक की पहचान सतीश पिता ओमप्रकाश पाटीदार निवासी करनावद के रूप में हुई है. सतीश किसानों के खेतों से आलू खरीदकर बेचने का काम करता था. बताया गया कि वह रविवार को चापड़ा क्षेत्र के गुराड़ियाकलां में एक कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने गया था, इसके बाद यह वारदात सामने आई.
जंगल में मिला शव, मोबाइल टूटा हुआ मिला
जानकारी के अनुसार युवक का शव इंदौर-बैतूल हाइवे से करीब दो किलोमीटर अंदर जंगल में मिला. घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक टूटा हुआ मोबाइल भी पुलिस को मिला है. आशंका जताई जा रही है कि किसी ने मृतक को फोन कर मौके पर बुलाया था.
एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत
मामले में एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए. पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए शासकीय अस्पताल बागली भेजा गया.
पुलिस का बयान
कमलापुर थाना प्रभारी सर्जनसिंह मीणा ने बताया कि हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.
परिवार में मातम, क्षेत्र में दहशत
मृतक सतीश की एक बेटी और तीन माह का बेटा है. दिनदहाड़े हुई इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. देर शाम युवक का अंतिम संस्कार किया गया.
