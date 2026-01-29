चौकी प्रभारी की कार हाइवे पर हुई बेकाबू, दो वाहन कुचले, दो लोग घायल 

Police Officer Car Accident: मध्य प्रदेश में ग्वालियर से झांसी जाने वाले नेशनल हाइवे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार क्रेटा कार अचानक बेकाबू हो गई. कार ने पहले एक ई-रिक्शा को टक्कर मारी और फिर स्कूटी को चपेट में ले लिया. हादसे में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद कई राहगीर बाल-बाल बच गए. बताया जा रहा है कि जिस क्रेटा कार से यह हादसा हुआ, उसमें टेकनपुर पुलिस चौकी के प्रभारी मौजूद थे.

जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर-झांसी नेशनल हाइवे पर क्रेटा कार तेज गति से जा रही थी. इसी दौरान चालक का नियंत्रण बिगड़ा और कार सीधे ई-रिक्शा व स्कूटी की ओर बढ़ गई. टक्कर इतनी अचानक हुई कि सड़क पर चल रहे अन्य लोग भी घबरा गए. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत किनारे हटकर खुद को बचाया.

परशुराम चौराहे पर मची भगदड़

यह घटना डबरा में परशुराम चौराहे पर हुई. क्रेटा के बेकाबू होते ही और दो वाहनों को टक्कर लगते ही वहां कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. लोग इधर-उधर भागने लगे और ट्रैफिक भी कुछ समय के लिए बाधित हो गया.

ई-रिक्शा और स्कूटी चालक घायल

हादसे में ई-रिक्शा और स्कूटी चालक को चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों को तुरंत मदद पहुंचाई गई. हालांकि चोट कितनी गंभीर है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए और घायल लोगों को संभालने में मदद की.

कार में चौकी प्रभारी के होने की बात

स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस क्रेटा कार से हादसा हुआ, उसमें टेकनपुर पुलिस चौकी के प्रभारी बलबीर मावई मौजूद थे. इसी वजह से यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया. लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि कार किस रफ्तार में थी और हादसा किस वजह से हुआ.

मौके पर तनाव और सवाल

हादसे के बाद इलाके में कुछ देर तक तनाव और नाराजगी का माहौल रहा. राहगीरों का कहना है कि हाइवे पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं. लोगों ने मांग की है कि दुर्घटना की वजह साफ की जाए और जो भी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो.