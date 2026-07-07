देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में बन रहा है.करीब 2,156 एकड़ में बनाए जा रहे इस पार्क से धार ही नहीं आसपास के जिलों को भी फायदा होगा. ₹2,063 करोड़ की इस परियोजना से इंदौर देश में टेक्सटाइल और गारमेंट हब बनकर उभरेगा. इस परियोजना के लिए अब तक सरकार को ₹20,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं. सबसे खास बात यह है कि पीएम मित्रा पार्क के बनने के बाद 46 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है.
पीएम मित्र पार्क के लिए जमीन आवंटित के दो चरण पूरे हो चुके हैं, जिसके तहत करीब 1,100 एकड़ भूमि उद्योगों को आवंटित की जा चुकी है. भूमि आवंटन के लिए जल्द ही तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है.
अब तक क्या बड़े काम हुए ?
पीएम मित्र पार्क में मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?
यहां उघोगों से निकले वाले गंदे और केमिकल युक्त पानी को साफ करने के लिए बड़े-बड़े ऑटोमैटिक प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिससे नदियों को साफ पानी मिले. कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा, जिसमें महंगी मशीनें होंगी, जिनका इस्तेमाल पार्क की सभी फैक्ट्रियां करेंगी. क्वालिटी चेक लैब (परीक्षण प्रयोगशालाएं) बनाई जा रही है. एक खास बात यह है कि यहां एक इन्क्यूबेशन सेंटर होगा जो उन युवाओं के लिए होगा हो नया काम या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं. यहां उन्हें ऑफिस के लिए जगह के साथ इंटरनेट और बिजनेस एक्सपर्ट्स की मदद भी मिल सकेगी.
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ा पार्क
मध्य प्रदेश की बनेगी एक और अलग पहचान
केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय और मध्यप्रदेश शासन द्वारा पीएम मित्र परियोजना की लगातार समीक्षा की जा रही है. पार्क का काम पूरा होने और इंदौर के आसपास लग रही नई कपड़ों फैक्ट्रियां शुरू होने के बाद मध्य प्रदेश देश का एक प्रमुख टेक्सटाइल और गारमेंट हब में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा.
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