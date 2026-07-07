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दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद तक झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ मॉनसून की बरसात से बदला मौसम

दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून के बादलों के छाने के साथ ही जोरदार बारिश हुई है

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दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद तक झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ मॉनसून की बरसात से बदला मौसम
दिल्ली-एनसीआर में जोरदार बारिश
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दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून के बादलों के छाने के साथ ही जोरदार बारिश हुई है, जिससे नोएडा समेत आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पहले से ही मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले पांच दिनों में दिल्ली-NCR में और बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान लगाया है.

अगले कुछ दिनों के लिए दिल्ली-NCR में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने का अलर्ट है. IMD ने अनुमान लगाया है कि इस दौरान तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

15 जिलों में एक जैसा रहेगा मौसम

IMD द्वारा दिल्ली-NCR के लिए जारी जिलेवार पूर्वानुमान के अनुसार, 7 जुलाई को सभी 15 जिलों में मौसम एक जैसा रहेगा. इन जिलों में नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, शाहदरा और NCR के जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद शामिल हैं.

7, 8 और 9 जुलाई के लिए 'येलो' अलर्ट

IMD ने 7, 8 और 9 जुलाई के लिए 'येलो' चेतावनी जारी की है. 7 जुलाई को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और "कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश" होने का अनुमान है. इसके साथ ही आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और दोपहर के समय 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. रात के समय एक और दौर की बारिश होने की उम्मीद है.

8 जुलाई को भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है, जिसमें दोपहर के समय हल्की बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चल सकती हैं. 9 जुलाई को IMD ने सुबह/दोपहर से पहले कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जिसके बाद रात में फिर से बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है.

10 और 11 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?

10 और 11 जुलाई के लिए चेतावनी का स्तर 'ग्रीन- कोई चेतावनी नहीं' हो जाएगा. IMD ने दोनों दिन सुबह/दोपहर के समय आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और बहुत हल्की से हल्की बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना जताई है. सभी पांच दिनों के लिए घटना की संभावना को 'संभावित' श्रेणी में रखा गया है, जिसे IMD 25-50% के रूप में परिभाषित करता है.

बिजली और तेज हवाओं से सावधान रहने की सलाह

इस पूर्वानुमान में पानीपत, मेरठ, नोएडा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, अलवर और गुरुग्राम जैसे आसपास के NCR क्षेत्र भी शामिल हैं। IMD के अनुसार, 'हल्की बारिश' का मतलब 24 घंटों में 2.5-15.5 mm बारिश है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे अगले तीन दिनों तक बिजली गिरने और तेज़ हवाओं से सावधान रहें. मंगलवार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि अगले दो-तीन दिनों में यह देश के बाकी हिस्सों में भी फैल जाएगा.

केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट

IMD ने चेतावनी दी है कि 7 जुलाई को कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ जगहों पर और मंगलवार को केरल और कर्नाटक में बहुत भारी बारिश हो सकती है. 8 जुलाई को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बहुत भारी बारिश की संभावना है. पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई; मध्य महाराष्ट्र के लोनावाला में 53 cm बारिश हुई, इसके बाद पालघर के वाडा (43 cm) और दादरा और नगर हवेली के सिलवासा (27 cm) में बारिश दर्ज की गई.

गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई में बाढ़ का खतरा

मौसम विभाग ने 7-9 जुलाई के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की उम्मीद है. अगले 24 घंटों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई, पालघर, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ (flash flood) का मध्यम खतरा बताया गया है. बचाव एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को संवेदनशील इलाकों में तैयार रहने की सलाह दी गई है.

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